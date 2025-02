Od nezainteresiranog dječaka do glumačkog zanesenjaka: Naš glumac udružio je snage s majkom!

Glumac Filip Vidović i glumica Gordana Gadžić udružili su snage i prvi put zajedno stali na kazališnu pozornicu. Kako je to kada majka i sin surađuju, kako opisuju svoj odnos te što bi na njihovu prvu zajedničku predstavu rekao veliki Ivica Vidović, ovi glumci povjerili su našoj Jeleni Prpoš za In magazin.

Na tome da jedno ispred drugog baš uvijek mogu biti ono što jesu, bez zadrške, glumci Gordana Gadžić i Filip Vidović rade cijeli život. To je svojevrstan posao, kažu, ali i ključ dobrog odnosa majke i sina.

''Ja sebe danas često zatičem u pitanju, isuse bože, gdje je ono dijete, što je sada, ovo što ja gledam, ali to je normalno u svim tim našim odrastanjima i staranjima'', govori Gordana.



Jer da, čovjek se s godinama mijenja pa tako se i Filip od dječarca u početku nezainteresiranog za glumu, pretvorio u pravog glumačkog zanesenjaka.



''Nisam znao ni točno što je to, tata je radio predstavu na Brijunima, iz znatiželje, zašto njih stalno nema doma, mogu ja doći na probu neku i bilo mi je to zanimljivo za gledati'', priča Filip.



Prvu ulogu mu je dao Rade Šerbedžija, a na predstavama u osnovnoj školi bio je nezamjenjiv. A i bilo je to, prisjećaju se, za ocjenu više. Danas pak prvi put, zajedno s majkom, staje na kazališnu pozornicu u predstavi teatra Rugantino.



Premijera je najavljena za deveti veljače. A ove dvije potpuno različite energije, kako se opisuju, i u predstavi Pustolovine kreativnih računovođa predstavljaju dva različita svijeta. Ova satirična komedija nudi dva potpuno suprotna viđenja ekonomije, a novac igra ulogu boga.



''Majka ima viziju da ekonomija radi za dobrobit društva, dok sin sve više gleda svoj interes i zaraditi što više i kojim sredstvima će dolaziti do toga'', priča Filip.



Tekst je Ivan Vidić radio baš za ovaj dvojac. Na svoju prvu zajedničku predstavu dugo su čekali jer morao je to biti komad koji intrigira, komad koji je publici atraktivan i na koji bi veliki glumac, ali prije svega tata i suprugu Ivica Vidović bio ponosan.



Ivica, prisjećaju se, nikad nije tajio ono što je mislio, a sigurni su i kako bi mu bilo drago vidjeti ih zajedno na sceni. Ova godina za Gordanu je značajna i zbog okruglog rođendana koji slijedi, a ponajviše želi da joj ta brojka donese mir.



''Samo ne znam kako doći do njega. Nije dobro toliko biti rascjepljen u tim godinama, treba imati više fokusa. Konačno idemo nekom kraju kako god to, kao i svi. Samo polako, light i sve će polako doći na svoje. A jedna rečenica na kraju komada kaže sve se u životu riješi samo ili se uopće ne riješi. Eto'', zaključila je Gordana.

