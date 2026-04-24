Život iz snova ili zlatni kavez? Supruga milijardera otkrila što joj je muž zabranio raditi

Influencerica Sofia Kralow živi luksuz u Dubaiju uz bogatog supruga i stroga pravila, no tvrdi da joj takav život odgovara i da ga je sama manifestirala.

Influencerica Sofia Kralow, koju na Instagramu prati oko 203 tisuće ljudi, redovito dijeli prizore luksuznog života, od vožnji helikopterom i kupovine u ekskluzivnim butikima do večera u vrhunskim restoranima.

Danas živi u Dubaiju, a često naglašava da je takav život sama privukla kroz manifestaciju.

"Živim u svom manifestiranom svijetu snova u kojem se ostvaruje sve što poželim", kaže.

Otvoreno govori i o tome da je njezin suprug iznimno bogat te da stoji iza, kako tvrdi, imperija parfema svjetske klase. Ujedno priznaje da uz takav stil života dolaze i određena pravila kojih se mora pridržavati.

Tako, primjerice, kućanski poslovi nisu dio njezine svakodnevice.

"Nikada ne kuham niti čistim kuću. To je posao za sobaricu" navela je.

Osim toga, ne vozi sama, već se uvijek kreće uz supruga ili vozača, a posebnu pažnju izazvala je i činjenica da ne koristi vlastiti novac.

"Koristim isključivo njegove kreditne kartice" rekla je, a među pravilima je i to da se ne šminka sama, već o njezinu izgledu brinu profesionalci.

Iako mnogima takav način života djeluje ograničavajuće, ona tvrdi da joj odgovara.

"Ponekad je lijep osjećaj igrati po određenim pravilima" zaključila je.

