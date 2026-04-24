Što biste vi napravili? Andrea Šušnjara podijelila javnost odlukom: ''Ja te ne bih pogledala više u životu...''

Neugodna ispovijest Andree Šušnjare o otkazanom kumstvu zbog poslovnih obveza otvorila je raspravu o cijeni estradnog života i granici između karijere i privatnih odnosa.

Andrea Šušnjara, gostujući u podcastu ''Priče između nota'' voditelja Marka Martinovića, podijelila je neugodno iskustvo iz razdoblja kada je bila pjevačica grupe Magazin. Njezina ispovijest ubrzo je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Pjevačica je otkrila kako je zbog poslovnih obveza u posljednji trenutak morala otkazati kumstvo bliskoj prijateljici, iako je termin ranije pažljivo uskladila.

''Pitala me prijateljica tri mjeseca ranije hoću li biti slobodna u tom terminu, jer je željela da joj budem kuma na piru. Rekla sam da moram pitati njih i nakon što sam ih pitala, rekli su da nemamo ništa zakazano i da mogu slobodno. Naglasila sam im: ‘Nemojte slučajno da se nešto dogodi, kuma sam, to mi je bitno, to mi je draga i bliska prijateljica’. Rekli su mi: ‘Dobro, dobro, zapisat ćemo, budi ti bez brige’. I ja njoj pristanem'', ispričala je Šušnjara.

No, situacija se zakomplicirala neposredno prije vjenčanja.

''Tjedan dana prije svadbe, oni mene zovu i kažu: ‘Slušaj, uletio je taj i taj koncert, tako da otkaži taj pir koji imaš!’ Kako ću ja sad nazvati prijateljicu tjedan dana prije i reći: ‘Slušaj, ja ti ne mogu biti kuma’? Posipam se pepelom i kažem joj: ‘Oprosti, nije do mene…’. I ona uzme drugu prijateljicu za kumu'', nastavila je.

Dodatni preokret dogodio se uoči samog vjenčanja.

''Vjenčanje je u subotu, a oni meni u petak javljaju da ipak ništa od tog koncerta. Na kraju sam došla kao gost, bila je druga kuma. Svi su mislili da sam ja kuma i bilo je vrlo neugodnih situacija'', zaključila je.

Isječak iz podcasta brzo se proširio internetom, a reakcije javnosti bile su podijeljene. Dio korisnika oštro je kritizirao ovakav rasplet, ističući važnost privatnih odnosa.

''Ja te ne bih pogledala više u životu'', ''Kumstvo se ne odbija'' i ''Neka me ovakve prijateljice zaobiđu'', samo su neki od komentara.

Drugi su, pak, odgovornost prebacili na bend i organizaciju posla.

''Ne bi propali zbog jednog koncerta'' i ''Obećanje je obećanje'', pisali su korisnici, dok su neki stali u obranu pjevačice.

''Ljudi zaboravljaju da postoje ugovorne obveze i da izvođači često nemaju zadnju riječ'', glasi jedan od komentara koji naglašava kompleksnost estradnog života.

