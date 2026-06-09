Naš influencer pohvalio se da je prije 25. rođendana uredio svoj prvi apartman na moru

Marco Cuccurin pohvalio se da je prije 25. rođendana uspješno obnovio apartman na moru, koji je prethodno bio teško oštećen nakon odlaska problematične podstanarke.

Influencer Marco Cuccurin pohvalio se velikim osobnim uspjehom koji je, kako kaže, još donedavno djelovao nedostižno.

Na društvenim mrežama objavio je video uređenog apartmana na moru te otkrio da je projekt konačno priveden kraju, i to prije njegovog 25. rođendana.

Galerija 25 25 25 25 25

Marco Cuccurin - 4 Foto: Instagram Screenshot

Marco Cuccurin - 2 Foto: Instagram Screenshot

Marco Cuccurin - 1 Foto: Instagram Screenshot

"POV: Uspio si prije 25. rođendana srediti svoj prvi apartman na moru", napisao je uz video kojim je pokazao rezultat višemjesečnog rada. U objavi na Instagramu kratko je sažeo cijelu priču riječima: "I otjerati ludu podstanarku. Uspio sam još jednu stvar koja se činila tako daleko."

Marco Cuccurin - 1 Foto: Instagram

Marco Cuccurin - 2 Foto: Instagram

Marco Cuccurin - 3 Foto: Instagram

Marco Cuccurin - 4 Foto: Instagram

Njegovi pratitelji dobro znaju kroz što je sve prošao kako bi došao do ovog trenutka. Naime, Marco je ranije javno progovorio o šokantnom iskustvu s bivšom podstanarkom koja je iza sebe ostavila stan u katastrofalnom stanju.

Pogledaji ovo Celebrity Ljepota kćeri popularnog Jole glavna je tema na društvenim mrežama, javila se iz Španjolske

Pokazivao je tada prizore nagomilanog otpada, prljavštine i oštećenja zbog kojih je nekretnina zahtijevala potpunu obnovu. U nekoliko navrata priznao je da ga je cijela situacija emocionalno i financijski iscrpila te da nije bio siguran koliko će vremena trebati da apartman ponovno postane useljiv.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Marco Cuccurin - 12 Foto: TikTok Screenshot

Marco Cuccurin - 10 Foto: TikTok Screenshot

Nakon čišćenja uslijedila je opsežna adaptacija tijekom koje je prostor potpuno preuređen, a sada je napokon pokazao konačni rezultat. U videu se vide moderno uređene prostorije i detalji koji su nekretnini dali sasvim novo lice u odnosu na stanje u kojem ju je zatekao nakon odlaska podstanarke, a svoje pratitelje je pitao žele li vidjeti kako oprema stan s novim namještajem.

Za Cuccurina ovaj projekt očito ima i posebno emocionalno značenje. Osim što je riječ o stanu kojeg je njegova majka dala iznajmiti, završetak radova simbolizira i kraj jednog vrlo stresnog razdoblja. Sudeći prema njegovoj objavi, zadovoljstvo je tim veće jer je cilj ostvario prije 25. rođendana, što je sam opisao kao još jedan uspjeh koji mu se nekoć činio vrlo dalekim.

Marco je u više navrata progovorio o odnosu s ocem Brunom, o čemu više čitajte OVDJE.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Bikini, jahta i tirkizno more: Ženstvene obline regionalne influencerice osvojile su Instagram

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Zbog glume je napustio pravo: Kako danas izgleda zlikovac Mario iz Marisol?

Pogledaji ovo Celebrity Sin redatelja optužen za ubojstvo roditelja povukao šokantan potez iz zatvora

Pogledaji ovo Celebrity Knoll je spremna za Svjetsko prvenstvo: Pažnju je ukralo prezime na dresu koji nosi!

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.