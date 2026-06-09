Knoll je spremna za Svjetsko prvenstvo: Pažnju je ukralo prezime na dresu koji nosi!

Ivana Knoll novim je videom u navijačkom izdanju najavila da će i na sljedećem Svjetskom prvenstvu bodriti hrvatsku reprezentaciju.

Uzbuđenja zbog Svjetskog nogometnog prvenstva tek što nisu počela, a za isto je spremna i najpoznatija hrvatska navijačica.

Ivana Knoll na društvenim mrežama podijelila je novi video u kojem pozira u prepoznatljivom navijačkom izdanju u crveno-bijelim kockicama, a uz objavu je kratko poručila: "Vidimo se na Svjetskom prvenstvu."

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Za ovu prigodu nosi dres broj 17 s prezimenom Marija Mandžukića.

Video je odmah privukao pozornost njezinih pratitelja, koji su navikli da Ivana prati najveća nogometna natjecanja i s tribina bodri hrvatsku reprezentaciju. U snimci je pokazala kako se priprema za novo veliko natjecanje, a mnogi su njezinu poruku protumačili kao potvrdu da će i na idućem Svjetskom prvenstvu biti među najglasnijim navijačima Vatrenih.

Ivana Knoll - 4 Foto: Instagram Screenshot

Ivana Knoll - 2 Foto: Instagram Screenshot

Ivana Knoll - 1 Foto: Instagram Screenshot

Ivana je svjetsku popularnost stekla tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, gdje su njezine fotografije s tribina obišle svijet. Zahvaljujući upečatljivim navijačkim kombinacijama postala je jedno od najprepoznatljivijih lica turnira, a od tada redovito prati hrvatsku reprezentaciju na velikim natjecanjima i sportskim događajima.

U međuvremenu, postala je DJ-ica koja nastupa po Ibizi i SAD-u, a za ovogodišnje natjecanje objavila je i pjesmu "We Are The People".

Zašto su svjetski mediji ponovno pisali o njoj, provjerite OVDJE.

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