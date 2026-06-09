Brutalno iskrena Vedrana Rudan o borbi s rakom: "Želim umrijeti, ne piti aloe veru i slušati tko koga je*e''

U novoj kolumni Vedrana Rudan iskreno i bez uljepšavanja progovorila je o borbi s rakom, halucinacijama tijekom liječenja i zamoru od lažnog optimizma.

Vedrana Rudan ponovno je uzburkala javnost novom kolumnom u kojoj otvoreno i bez uljepšavanja piše o životu s rakom.

Poznata književnica i kolumnistica opisala je strahove, nuspojave liječenja i svakodnevne situacije s kojima se suočava, pritom ostajući vjerna svom prepoznatljivom stilu u kojem nema mjesta za patetiku ni lažni optimizam.

Vedrana Rudan Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Vedrana Rudan Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na samom početku osvrnula se na ono čega se, kako smatra, ljudi najviše boje kada čuju dijagnozu.

"Ako se čovjek ičega boji, onda je to rak. Ne toliko bolesti koliko liječenja", napisala je. Priznala je i da nije znala za neke posljedice terapije sve dok ih nije sama iskusila. "Ja pojma nisam imala da rak izaziva halucinacije i da pričaš neviđene pi*darije dok misliš da si Ciceron."

Vedrana Rudan Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX

Vedrana Rudan Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Dodala je i kako mnogi tek naknadno shvate što su sve govorili, dok su je liječnici tješili riječima da su "viđali i veće ispade".

Rudan se zatim obrušila na lavinu savjeta i alternativnih metoda liječenja koje joj svakodnevno nude ljudi iz okoline.

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"Za vrijeme liječenja rodbina ne odustaje. U kuću ti ulaze čarobnjaci, boce krcate lijekovima, za 150 eura liječe od igle do raka lokomotive", napisala je. Posebno ju, kaže, frustrira činjenica da iza takvih savjeta često stoje obrazovani ljudi: "Da se razumijemo, nisu to neobrazovani ljudi. Imaju fakultete, predaju na fakultetima i vrlo dobro znaju svoj trgovački posao."

Jedan od najpotresnijih dijelova kolumne odnosi se na njezin odnos prema životu i smrti.

Vedrana Rudan Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX

"Meni je pun ku*ac raka, života i laži", napisala je, osvrćući se na stalne poruke o ljepoti života koje sluša sa svih strana. "Stalno mi govore kako je život lijep dok hodaš po proljetnom cvijeću. Ne želim hodati po cvijeću, želim biti ispod njega."

Ipak, ni u najtežim trenucima nije izgubila svoj karakteristični crni humor. Na kraju kolumne otkrila je da je posljednjih dana zovu ljudi koji joj navodno žele otkriti tračeve u riječkom KBC-u.

Vedrana Rudan Foto: Srđan Vrančić/Cropix

Vedrana Rudan Foto: Neja Markicevic/Cropix

"Sudeći po popisima koje imam, ne znam ima li nepedera", našalila se, odmah dodajući kako nema namjeru objavljivati nikakve liste. "Želim umrijeti, ne piti aloe veru i slušati tko koga je*e. Ima li za rak neki drugi lijek?" zaključila je kolumnu pitanjem koje najbolje oslikava njezino trenutačno stanje duha.

Još jednom Vedrana Rudan pokazala je zašto njezini tekstovi izazivaju toliko emocija. Bez filtara, bez uljepšavanja i bez pokušaja da bude uzor optimizma, napisala je možda jednu od svojih najiskrenijih kolumni do sada – onu u kojoj je ogolila vlastiti strah, umor i bijes, ali i zadržala prepoznatljivu dozu sarkazma zbog koje je godinama jedna od najčitanijih regionalnih autorica.

Nedavno je rastužila i objavom kako lijekovi više ne djeluju. Više čitajte OVDJE.

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