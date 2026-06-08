Turski zavodnik koji osvaja regiju u novoj seriji na Novoj TV: ''Ova priča prikovat će gledatelje za ekran''

Nova turska serija ''Nasljednik'' donosi priču o obitelji, ljubavi i korijenima, a jednu od glavnih uloga tumači İlhan Şen. Glumac je otkrio što ga je najviše privuklo ovom projektu i zbog čega vjeruje da će osvojiti publiku.

Mladi glumac İlhan Şen jedna je od zvijezda nove turske serije ''Nasljednik'', koja kreće s emitiranjem na Novoj TV. U njoj tumači Serhata, vrhunskog kirurga rastrganog između ljubavi, obitelji i vlastitih korijena. Radnja gledatelje vodi u srce Şanlıurfe, grada koji mnogi nazivaju kolijevkom civilizacije i jednim od najvažnijih mjesta u povijesti čovječanstva.

U razgovoru za Novu TV glumac je otkrio što ga je privuklo ovom projektu, zašto vjeruje da dobre priče nemaju granice te što publika može očekivati od složenih odnosa koji pokreću radnju serije.

Govoreći o samoj srži ''Nasljednika'', Şen ističe kako je najveća snaga serije upravo u njezinim likovima i njihovim unutarnjim borbama.

İlhan Şen, Nasljednik Foto: Nova TV

"To je priča oblikovana unutarnjim sukobima svih svojih likova. Ne radi se samo o jednoj ili dvije osobe – svaki lik nosi vlastite borbe, a svi oni utječu jedni na druge. Mislim da upravo to ovom projektu daje posebnu vrijednost. Zapravo, glavni protagonist ovog projekta je sam scenarij, a tu ulogu dijeli s Urfom. I grad i scenarij oblikuju ''Nasljednika'' u ono što jest. Kroz unutarnje sukobe likova, načine na koje ulaze u živote jedni drugih i nove napetosti koje iz tih odnosa proizlaze, nastala je priča koja, vjerujem, snažno zaokuplja gledatelje. Nadam se da će tako i ostati'', govori nam.

Turske serije posljednjih su godina osvojile publiku diljem svijeta, a Şen smatra da razlog njihova uspjeha ne leži u jeziku, nego u emocijama koje prenose.

"Opet se vraćam istoj stvari. Ono što pričamo u ovoj seriji topla je priča – priča koja budi znatiželju, koju ljudi žele pratiti i zbog koje se pitaju što će se dogoditi dalje. Ne vjerujem da ljubav ili iskrenost imaju jezik. Da ovu seriju gledam na španjolskom, i dalje bih je gledao. Da smo je snimili na japanskom, također bih je gledao. Zato vjerujem da iskrenost, ljubav i dobro pripovijedanje nemaju nikakve veze s jezikom ili geografijom. Gdje god se takva priča ispriča, pronaći će svoju publiku'', govori Ilhan te dodaje:

İlhan Şen, Nasljednik Foto: Nova TV

''Najbolji primjer za to je glazba. Često slušamo pjesme na jezicima koje ne razumijemo, čije stihove možda nikada nismo jasno čuli, a ipak ih slušamo satima, danima, pa i godinama. Isto je i s pričama. Bez obzira na jezik ili mjesto na kojem se prikazuju, ako uspijete prenijeti iskrenost i ljepotu, ljudi će ih gledati i voljeti. Tako ja to vidim. Kada u svojim pričama uspijemo stvoriti tu toplinu, prirodno dolazimo do prekrasne publike izvan granica naše zemlje koja nas prati. Njima unaprijed želim zahvaliti na vremenu i pažnji koju nam posvećuju te im poslati svoje najljepše pozdrave''.

Jedan od ključnih elemenata serije upravo je Serhatov unutarnji sukob. Iako ga gledatelji vide kao čovjeka koji se nalazi između dva svijeta, Şen smatra da njegov lik nije priča o promjeni, nego o suočavanju sa samim sobom.

"Iako se na prvi pogled može činiti da je Serhatova priča priča o promjeni, ja je zapravo ne doživljavam tako. Po meni se Serhat ne mijenja mnogo – on je oduvijek vrlo svjestan toga tko je. Čak i nakon što se preselio iz Urfe u Istanbul i odabrao potpuno drugačiji život, uvijek je znao što bi ga jednog dana moglo sustići. Samo je želio pobjeći od toga što je dulje moguće. No u jednom trenutku vidimo kako ga ono od čega je bježao ipak sustiže. Zato njegovo putovanje ne vidim kao transformaciju, nego kao priču o čovjeku koji odlučuje ne koristiti svoju snagu. Ima obitelj, ima korijene, ali ima i ljubav. Neprestano pokušava pronaći ravnotežu između te tri stvari'', govori i objašnjava nam:

İlhan Şen, Nasljednik Foto: ulgen.blue

''Kao što sam rekao, vrlo je svjestan sebe i snage koju posjeduje. Zna što bi se moglo dogoditi i dugo skriva tu istinu od Melek kako bi je zaštitio. Ponekad se pitam je li mogao donijeti drukčije odluke i bi li se stvari razvile drugačije, ali ovo je priča koju pričamo i to je put kojim idemo. Zato gledatelji ne vide samo njegov osjećaj zarobljenosti, nego i njegov trud da održi ravnotežu te energiju koju ulaže kako bi zaštitio sve oko sebe, a da nikoga ne povrijedi. Upravo zato ne slijedim neku posebnu glumačku metodu – jednostavno osjećam odgovornost ostati vjeran onome što mi scenarij i lik donose. Za mene je to tako jednostavno."

Posebnu pozornost publike privukao je ljubavni trokut između Serhata, Melek i Yıldız, a glumac otkriva kako te dvije žene zapravo simboliziraju dvije strane njegova života.

"Zapravo imamo dva vrlo snažna lika koji predstavljaju dvije različite strane Serhata. Melek predstavlja njegov život u Istanbulu – njegov identitet liječnika, vrhunskog kirurga i svijet koji je ondje izgradio. S druge strane, Yıldız predstavlja mjesto odakle dolazi – njegovu obitelj, korijene i njegovu ulogu vođe plemena, age. Ravnoteža između te dvije žene zapravo je ravnoteža unutar samog Serhatova života. Što se tiče toga kamo će ih priča odvesti, iskreno, ni ja to ne znam. A što publika može očekivati, na to pitanje jedino naš scenarist može dati pravi odgovor. Mi možemo samo dati sve od sebe u svakoj novoj epizodi."

Dobra kemija među likovima nije promaknula ni gledateljima, a Şen priznaje da iza svega stoji iznimno složna ekipa koja mjesece provodi zajedno daleko od svojih domova.

İlhan Şen, Nasljednik Foto: ulgen.blue

"Imamo toliko divnu i skladnu ekipu da ponekad doslovno ne znamo koga bismo prvog zagrlili. Često snimamo velike zajedničke scene i upravo se njima najviše veselimo jer nam daju priliku da provodimo više vremena zajedno. Svi boravimo na istom mjestu, u istom hotelu, i iako smo daleko od obitelji, domova, a neki čak i od svoje djece ili kućnih ljubimaca, ekipa čini sve da taj osjećaj udaljenosti nestane. Svi iskreno vole ono što rade, vole jedni druge i vole svoje likove. To je nešto posebno, osobito kada snimate daleko od kuće'', priča Ilhan te dodaje.

''Mislim da ta harmonija ne proizlazi iz samih likova, nego iz glumaca koji ih iskreno utjelovljuju. Kada je nešto odigrano kako treba, to nazivamo glumom. Svi u ovom projektu toliko su prigrlili svoje likove da se kemija među njima prirodno pojavljuje čim se njihovi putevi ukrste. To nije nešto što svjesno pokušavamo stvoriti – jednostavno se dogodi. A publika tu iskrenost prepoznaje na ekranu. Mislim da je upravo iskrenost prava riječ. Svi smo iskreni jedni prema drugima i prema svojim likovima. Zato je cijeli projekt tako ugodan za gledanje."

Za kraj, osvrnuo se na ono što ''Nasljednika'' razlikuje od brojnih drugih priča o obiteljima, tradiciji i zabranjenim ljubavima.

"Prije svega, od srca želim zahvaliti svima koji nas gledaju. Ovu seriju radimo za njih, a zahvaljujući vremenu i pažnji koju nam posvećuju možemo nastaviti raditi svoj posao. To stalno ponavljam i nastavit ću ponavljati: svakom gledatelju koji provede makar jednu minutu uz „Nasljednika“ – hvala. U ime cijelog tima, producenata, redatelja, scenarista i svih mojih kolega glumaca, iskreno sam zahvalan. Naravno, uvijek će postojati serije o plemenima i uvijek će postojati ljubavne priče. To često govorim: nisam osoba koja se protivi klišejima. Jer kada bolje pogledate, gotovo svaka priča proizlazi iz nečega bezvremenskog'', kaže te objašnjava:

''Primjerice, odnos obitelji Kordağlı i Yelduran na neki je način priča o Romeu i Juliji, napisana prije stoljeća. Kada pogledate Serhatovo putovanje, u njemu se može pronaći i dašak Hamleta – samo što ovdje njegov brat, a ne stric, ubija njegova oca i želi zauzeti njegovo mjesto. Možda u njemu ima i nešto od Grofa Monte Crista. U konačnici pričamo vrlo temeljne, univerzalne priče. Ono što, po mom mišljenju, izdvaja ovu seriju jest upravo ono što sam ranije spomenuo: način na koji su glumci potpuno prihvatili svoje likove i iskrenost koju dijele međusobno. Kada se toj iskrenosti pridruže snažan scenarij, atmosfera Urfe, vizija našeg redatelja, rad snimatelja, glazba i stručnost tehničke ekipe, rezultat prirodno postaje nešto vrijedno gledanja'', zaključio je Ilhan.