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Popularni folker pao s pozornice tijekom nastupa u Hrvatskoj, odmah se oglasio

Piše E. G., Danas @ 09:34 Celebrity komentari
MC Stojan MC Stojan Foto: TikTok Screenshot

MC Stojan doživio je nezgodan pad s pozornice tijekom nastupa u Medulinu.

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