Popularni folker pao s pozornice tijekom nastupa u Hrvatskoj, odmah se oglasio

MC Stojan doživio je nezgodan pad s pozornice tijekom nastupa u Medulinu.

Srpski pjevač MC Stojan doživio je neugodnu nezgodu tijekom nastupa u Medulinu, gdje je nastupao na otvorenju jednog kluba.

Dok je zabavljao publiku i izvodio jedan od svojih hitova, u jednom trenutku previše se približio samom rubu pozornice, izgubio ravnotežu i pao među okupljene posjetitelje.

Nesvakidašnja scena odvila se pred brojnim gostima koji su u nevjerici promatrali što se događa. Snimka incidenta ubrzo se proširila društvenim mrežama, a na njoj se vidi kako pjevač nestaje s pozornice nakon što je napravio nekoliko koraka unatrag tijekom nastupa.

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Srećom, sve je prošlo bez ozbiljnijih posljedica. Posjetitelji iz prvih redova odmah su mu priskočili u pomoć, a MC Stojan se ubrzo podigao na noge i pokušao smiriti zabrinutu publiku. "Dobro je, živ sam", poručio je nakon pada, što je izazvalo olakšanje i pljesak među okupljenima.

MC Stojan - 1 Foto: Antonio Ahel/Pixsell

MC Stojan Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Nakon što su snimke preplavile društvene mreže, pjevač se oglasio i kratkom porukom koja je privukla brojne reakcije pratitelja. "Nije važno koliko puta padneš, nego koliko puta ustaneš", napisao je, dajući do znanja da ga nezgoda nije previše pokolebala, a na njegovom profilu na TikToku mogu se naći čak četiri snimke njegovog pada.

Iako će nastup u Medulinu zasigurno dugo pamtiti, MC Stojan pokazao je da i neugodna situacija može završiti uz osmijeh i dozu pozitivnog duha, a njegovi obožavatelji u komentarima su mu poželjeli brz oporavak i više opreza na budućim nastupima.

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