Popularni folker pao s pozornice tijekom nastupa u Hrvatskoj, odmah se oglasio

MC Stojan doživio je nezgodan pad s pozornice tijekom nastupa u Medulinu.
Srpski pjevač MC Stojan doživio je neugodnu nezgodu tijekom nastupa u Medulinu, gdje je nastupao na otvorenju jednog kluba.3 vijesti o kojima se priča prava umjetnička oaza Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata! iznenađenje! Indira Levak objavila vijest koju nitko nije očekivao: ''Nisam ovo mogla ni zamisliti...''
Dok je zabavljao publiku i izvodio jedan od svojih hitova, u jednom trenutku previše se približio samom rubu pozornice, izgubio ravnotežu i pao među okupljene posjetitelje.
@katarina.m.3 Evo origigi video sa pada MC Stojana 😅 @MC Stojan Ovaj put sa mojim watermarkom za svaki slucaj, snimano by me😏 #mcstojan #estrada #fyp #balkan ♬ izvorni zvuk - 👑KayCovers⟭⟬⅞ 👑
Nesvakidašnja scena odvila se pred brojnim gostima koji su u nevjerici promatrali što se događa. Snimka incidenta ubrzo se proširila društvenim mrežama, a na njoj se vidi kako pjevač nestaje s pozornice nakon što je napravio nekoliko koraka unatrag tijekom nastupa.
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@mcstojan_14 Nije važno koliko puta padneš, već koliko puta ustaneš 😂 #foryou #fyp #foryoupage ♬ original sound - MC Stojan
@mcstojan_14 Sinoć sam u Hrvatskoj odradio duet sa gravitacijom 😂 #foryou #fyp #foryoupage ♬ original sound - MC Stojan
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Srećom, sve je prošlo bez ozbiljnijih posljedica. Posjetitelji iz prvih redova odmah su mu priskočili u pomoć, a MC Stojan se ubrzo podigao na noge i pokušao smiriti zabrinutu publiku. "Dobro je, živ sam", poručio je nakon pada, što je izazvalo olakšanje i pljesak među okupljenima.
MC Stojan - 1 Foto: Antonio Ahel/Pixsell
MC Stojan Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Nakon što su snimke preplavile društvene mreže, pjevač se oglasio i kratkom porukom koja je privukla brojne reakcije pratitelja. "Nije važno koliko puta padneš, nego koliko puta ustaneš", napisao je, dajući do znanja da ga nezgoda nije previše pokolebala, a na njegovom profilu na TikToku mogu se naći čak četiri snimke njegovog pada.
@mcstojan_14 Sinoc sam se razbio sa bine 🥶 #foryou #fyp #foryoupage ♬ original sound - MC Stojan
@mcstojan_14 Mozda i najbolji snimak 🥶 #foryou #fyp #foryoupage ♬ original sound - MC Stojan
Iako će nastup u Medulinu zasigurno dugo pamtiti, MC Stojan pokazao je da i neugodna situacija može završiti uz osmijeh i dozu pozitivnog duha, a njegovi obožavatelji u komentarima su mu poželjeli brz oporavak i više opreza na budućim nastupima.
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