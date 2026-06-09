Amerikanac koji je Hrvate osvojio obnovom kuće od 5000 eura upustio se u novi projekt – kupio je bunker!

Justus Reid započeo je obnovu bunkera koji je kupio za 8000 eura nedaleko svoje poznate kuće od 5000 eura.

Amerikanac Justus Reid, koji je posljednjih mjeseci osvojio simpatije brojnih Hrvata obnovom napuštene kamene kuće kupljene za samo 5000 eura, već je krenuo u novi projekt.

Nakon što je kupio bunker za 8000 eura, smješten svega 400 metara od kuće koju je nedavno pretvorio u svoju kuću za odmor, započeo je novi serijal pretvaranja objekta u pravi dom za cjelogodišnji život.

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Prije nego što je pokazao unutrašnjost objekta, morao je riješiti problem zapuštenog zemljišta.

"Mislim da trava nije bila pokošena još od prošle godine, pa sam pozvao svog susjeda Krešu s traktorom da vidim može li nešto učiniti po tom pitanju", ispričao je, naglasivši kako mu susjed nije naplatio ništa.

Justus Reid - 7 Foto: Instagram Screenshot

Nakon što je teren očišćen, pokazao je bunker u njegovu sadašnjem stanju.

"Ako se spustite ovim betonskim stepenicama, dočekat će vas dvoja vrata", govori u videu prije nego što otvara teška metalna vrata za koja su potrebna dva starinska ključa. Pogled unutra nije ga previše impresionirao. "Wow. Kakvo mjesto. Da, ono što vidite, to i dobijete", našalio se.

Dodao je kako prostor "više nalikuje malom skloništu za bombe nego kući" te da ima "sav šarm malene napuštene prostorije bez prozora, bez tekuće vode i bez struje".

Justus Reid - 6 Foto: Instagram Screenshot

Justus Reid - 8 Foto: Instagram Screenshot

Justus Reid - 4 Foto: Instagram Screenshot

Posebno ga je nasmijao jedan od pomoćnih prostora. "Hajde, sigurno ovdje ima nešto zanimljivo. Wow, mala sobica u kojoj nema... pa, zapravo nema ničega", rekao je kroz smijeh, dodajući: "Stvarno mi se sviđa ovaj zatvorski ugođaj." Pokazao je i tavanski dio za koji je primijetio da "ništa nije pričvršćeno" te da sve samo stoji na mjestu.

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Mnogi njegovi pratitelji pitali su se zašto je za bunker izdvojio više novca nego za kuću koju je kupio za 5000 eura. Justus je dao vrlo iskren odgovor.

Justus Reid - 3 Foto: Instagram Screenshot

"Zato što sam prošlu zimu proveo u toj kući i gotovo se smrznuo", priznao je, objasnivši kako solarna energija dobro funkcionira ljeti, ali ne i tijekom hladnih mjeseci. "Solarna energija odlična je tijekom ljeta, ali kada je koristite zimi, nemate grijanje", rekao je. Dodatni problem predstavlja i nepristupačan teren jer do kuće ne vodi asfaltirana cesta. "Vjerujte mi, to je savršena kuća za ljetni odmor. Naglasak je na ljetni", dodao je.

Justus Reid - 1 Foto: Instagram Screenshot

Iako je svjestan da ga čeka mnogo posla, optimističan je oko budućnosti projekta. "Trenutačno bunker izgleda ovako, ali do zime bi trebao izgledati otprilike ovako", rekao je pokazujući vizualizaciju budućeg izgleda. Istaknuo je da je prednost bunkera to što je povezan s cestom i što je sva dokumentacija uredna. "Ako se utrkujemo s vremenom, imamo samo nekoliko mjeseci da završimo projekt, a pred nama je ogroman posao. I vjerujte mi, ovo će biti nešto kakvo još niste vidjeli", poručio je na kraju videa.

Justus Reid Foto: Instagram

Justus Reid - 2 Foto: TikTok Screenshot

Nakon što je nedavno otkrio da je u projekt kuće od 5000 eura, uz pomoć sponzora i vlastitog novca, uloženo više od 170 tisuća eura, ostaje za vidjeti koliko će ga koštati pretvaranje ovog skromnog bunkera u funkcionalan dom. Jedno je sigurno – Amerikanac ne planira stati s obnovama u Hrvatskoj.

Osim ovog bunkera, kupio je još dvije kuće, o čemu više čitajte OVDJE.

Koliko je potrošio na renovaciju kuće od 5000 eura? Više pročitajte OVDJE.

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