Sin redatelja optužen za ubojstvo roditelja povukao šokantan potez iz zatvora

Nick Reiner, sin slavnog redatelja Roba Reinera, koji je optužen za ubojstvo svojih roditelja, od suda traži pristup nasljedstvu od 1,5 milijuna dolara kako bi financirao obranu dok čeka suđenje za zločin.

Holivudsku javnost i poslije šest mjeseci potresa slučaj brutalnog ubojstva poznatog redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele, za koje je optužen njihov sin Nick.

Dok čeka suđenje za zločin koji je šokirao Ameriku, 32-godišnjak je sudu podnio novi zahtjev – traži pristup milijunskom nasljedstvu koje su ostavili mu upravo njegovi roditelji.

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Nick Reiner - 4 Foto: Afp

Nick Reiner - 2 Foto: Afp

Prema sudskim dokumentima, Nick tvrdi da mu pripada polovica od ukupno 1,5 milijuna dolara iz obiteljske zaklade koju su za njega osnovali roditelji. Drugu polovicu trebao bi dobiti kada navrši 35 godina. Međutim, sadašnji upravitelj zaklade, odvjetnik Paul Kanin, navodno odbija isplatiti sredstva pozivajući se na zabrinutost zbog Nickove sposobnosti upravljanja novcem.

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Nick tvrdi da mu je novac hitno potreban za obranu u kaznenom postupku. U zahtjevu navodi kako je želio angažirati poznatog odvjetnika Alana Jacksona, no upravitelj zaklade odbio je financirati njegov angažman, pa je Jackson odustao od slučaja.

Rob i Nick Reiner - 2 Foto: Afp

Rob i Nick Reiner - 1 Foto: Afp

"Vrijeme je od presudne važnosti", poručio je Nick te dodao da nema drugih izvora financiranja ni za pravne troškove ni za osnovne životne potrepštine tijekom boravka u pritvoru.

Tužitelji ga terete da je 14. prosinca u obiteljskoj kući vrijednoj 13,5 milijuna dolara u elitnoj četvrti Brentwood u Los Angelesu nožem usmrtio oca Roba i majku Michele te potom pobjegao. Protiv njega je podignuto šest teških optužbi, uključujući dvije za ubojstvo prvog stupnja, a američko tužiteljstvo ne isključuje ni mogućnost traženja smrtne kazne.

Nick Reiner Foto: Profimedia

Rob Reiner Foto: Profimedia

Rob Reiner - 5 Foto: Afp

Rob Reiner - 4 Foto: Afp

Dodatnu težinu cijeloj tragediji dao je Nickov stariji brat Jake Reiner, koji je u emotivnom eseju opisao bol zbog gubitka roditelja i šok nakon saznanja da je za njihovu smrt optužen upravo njegov mlađi brat.

"Izgubili smo više od polovice svoje obitelji te noći na najnasilniji mogući način", napisao je Jake. Roditelje je opisao kao "središte svog života", a majku Michele nazvao je "srcem i okosnicom cijele obitelji". Njegove riječi dodatno su podsjetile javnost na razmjere tragedije koja je pogodila jednu od najpoznatijih holivudskih obitelji.

Nick i Rob zajedno su radili na filmu "Biti Charlie", o čemu više čitajte OVDJE.

Rob i Michele navodno su bili upozoreni na Nickovo ponašanje, o čemu više čitajte OVDJE.

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