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Sin redatelja optužen za ubojstvo roditelja povukao šokantan potez iz zatvora

Piše E. G., Danas @ 12:27 Celebrity komentari
Nick Reiner - 1 Nick Reiner - 1 Foto: Profimedia

Nick Reiner, sin slavnog redatelja Roba Reinera, koji je optužen za ubojstvo svojih roditelja, od suda traži pristup nasljedstvu od 1,5 milijuna dolara kako bi financirao obranu dok čeka suđenje za zločin.

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