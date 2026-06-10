Liam Cunningham, omiljeni Ser Davos Seaworth iz kultne Igre prijestolja, stiže u Hrvatsku!

Filmski razgovori, projekcije i radionice s eminentnim filmskim autorima i profesionalcima, uz nove projekte i susrete s vodećim imenima suvremenog filma

Liam Cunningham, glumac najpoznatiji po ulozi Davosa Seawortha u kultnoj seriji ''Igra prijestolja'', a široj publici poznat i po ulozi u Netflixovoj seriji ''Problem tri tijela'', dolazi na Slano Film Days.

Tijekom karijere ostvario je niz zapaženih uloga u filmovima kao što su još 24 sata života, put rata, sigurna kuća, sudar titana i vjetar koji povija ječam.. Nominiran je za brojne nagrade, među kojima su London Film Critics' Circle Award i British Independent Film Award, a s Michaelom Fassbenderom podijelio je nagradu BAFTA za kratki film ''Pitch black heist''.

Njegov glumački genij ponajbolje dolazi do izražaja u kultnoj povijesnoj drami ''Glad'' redatelja Stevea McQueena iz 2008. godine, u kojoj je utjelovio lik svećenika te uz Fassbendera iznio antologijsku, 17-minutnu scenu razgovora bez ijednog reza, koja se i danas smatra jednim od najvećih glumačkih pothvata u modernoj kinematografiji.

U Slanom, Cunningham će sudjelovati u Filmskom razgovoru s višestruko nagrađivanom redateljicom i scenaristicom Jasmilom Žbanić, dobitnicom Zlatnog medvjeda za film ''Grbavica''. Film ''Quo vadis, Aida?'' donio joj je četiri Europske filmske nagrade i bio nominiran za Oscara i BAFTA-u, a režirala je i epizodu HBO-ove serije ''The last of Us''.

Žbanić je upravo završila snimanje novog igranog filma ''Quo vadis, Aida? – dio koji nedostaje'', a u Slanom će sa snimateljicom Christine A. Maier podijeliti iskustva s upravo završenog snimanja filma.

Ekskluzivan uvid u svoj novi film ''My notes on Mars'', koji je u fazi postprodukcije, dat će i redateljica Lili Horvát. Riječ je o njezinu prvom igranom filmu na engleskom jeziku. Psihološka drama, u kojoj glume Rupert Friend i Mackenzie Davis, prati znanstvenicu koja nakon misterioznog nestanka ponovno ulazi u život svojeg supruga kao naizgled druga osoba.

Redateljica i scenaristica Lili Horvát autorica je nagrađivanih filmova ''Dijete srijede'' i ''Pripreme za zajednički život na neodređeno vrijeme'', koji je nakon premijere na Veneciji prikazan i u Torontu, Busanu te na brojnim drugim međunarodnim festivalima, osvojivši niz nagrada i nominaciju za Independent Spirit Award.

Upravo će film ''Pripreme za zajednički život na neodređeno vrijeme''biti prikazan u sklopu filmskog programa Slano Film Days, uz prisutnost glavne glumice Natase Stork, kojoj je uloga Márte u tom filmu donijela brojna međunarodna priznanja, a koja u Slano dolazi kao posebna gošća.

Michel Franco, scenarist, redatelj i producent čiji filmovi redovito osvajaju nagrade na festivalima A kategorije, sudionicima programa za glumce i redatelje u Razgovoru o karijeri približit će svoj način pripovijedanja i stvaranja prepoznatljivog autorskog stila. Njegov posljednji igrani film ''Snovi'' premijerno je prikazan na Berlinaleu 2025., a bogata filmografija uključuje i ''Sjećanje'', film u kojem glavnu ulogu igra gost Slano Film Daysa Peter Sarsgaard, koji je za tu ulogu na Filmskom festivalu u Veneciji osvojio Volpi Cup za najboljeg glumca, potom ''Zalazak sunca'', koji je premijerno prikazan u Veneciji, ''Novi poredak'', koji je osvojio Srebrnog lava, kao i ''Abriline kćerke'' te ''nakon Lucije'', dobitnike nagrada Un Certain Regard u Cannesu.

Program Slano Film Days snažno je usmjeren na podršku regionalnim sudionicima u razvoju njihovih karijera i pozicioniranju na međunarodnom filmskom tržištu, s fokusom na razumijevanje rada na velikim međunarodnim projektima i profesionalne puteve u suvremenoj filmskoj industriji. Upravo zato u Slano stižu vodeći međunarodni producenti, Oscarom nagrađeni autori, etablirani stručnjaci za međunarodnu prodaju filmova te međunarodni i regionalni casting direktori i talent agenti.

U okviru programa Razgovori o karijeri sudjeluju Kate Rhodes James, poznata po radu na projektima Sherlock, Gladijator 2 i Napoleon, te Francesco Vedovati, višestruko nagrađivani casting direktor serija i filmova poput Bijeli lotos i Dvojica papa, uz Oliviera Barbiera, etabliranog agenta za međunarodnu prodaju filmova, Emilie Georges, Oscarom nominirane producentice, Mikea Goodridgea, producenta čiji opus uključuje niz naslova u utrci za Oscara, Petera Spearsa, Oscarom nagrađenog producenta, Timku Grin, casting direktoricu i članicu AMPAS-a i EFA-e, Nikolu Barišića, osnivača Bond Artist Managementa i agenta za talente koji zastupa međunarodnu skupinu glumaca i autora, Anilu Gajević, osnivačicu agencije ZONA i jednu od ključnih osoba za casting i razvoj talenata u regiji s bogatim iskustvom rada na velikim međunarodnim produkcijama, te Bojanu Rnjak, višu agenticu za talente u agenciji Slavic Artists Management koja predstavlja vodeće glumačke talente s Balkana i povezuje ih s međunarodnim projektima.

Kao posebni gosti u Slano dolaze i Maura Delpero, redateljica filma Vermiglio, dobitnika Srebrnog lava u Veneciji, redatelj i producent Ognjen Glavonić, čiji je igrani film Teret prikazan u Cannesu, Damjan Kozole, redatelj i scenarist čiji su filmovi prikazivani i nagrađivani na festivalima u Berlinu, Torontu i Karlovim Varima, Danis Tanović, redatelj Oscarom nagrađenog filma Ničija zemlja, čiji su kasniji filmovi i serije višestruko nagrađivani na brojnim festivalima, Philippe Bober, osnivač produkcijske kuće Coproduction Office, Erik Hemmendorff, producent i suosnivač Plattform Produktion te dugogodišnji suradnik Rubena Östlunda na filmovima nagrađenima Zlatnom palmom u Cannesu, i Christine A. Maier, direktorica fotografije s bogatim iskustvom rada na europskim i međunarodnim filmskim produkcijama.

Partner ovog filmskog događanja najznačajniji je filmski festival u regiji, Sarajevo Film Festival.

Sve informacije o Slano Film Days, kao i raspored filmskih projekcija dostupni su na službenoj mrežnoj stranici www.slanofilmdays.hr te na društvenim mrežama.