Borna Sosa nakon vjenčanja u Dubrovniku kuhao u restoranu na Pelješcu

Nekoliko dana nakon vjenčanja s Ivonom Šimunović, Borna Sosa je pokazao svoje kulinarske vještine u restoranu na Pelješcu.
Samo nekoliko dana nakon što je izgovorio sudbonosno "da" Ivoni Šimunović na raskošnom vjenčanju u Dubrovniku, hrvatski brončani reprezentativac Borna Sosa zamijenio je nogometni teren kuhinjom.3 vijesti o kojima se priča prava umjetnička oaza Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata! iznenađenje! Indira Levak objavila vijest koju nitko nije očekivao: ''Nisam ovo mogla ni zamisliti...''
Igrač Crystal Palacea je posjetio restoran na Pelješcu gdje se okušao u pripremi jela, a u toj avanturi pridružio mu se i kolega iz reprezentacije Josip Brekalo.
Pogledaji ovo Celebrity Sin redatelja optužen za ubojstvo roditelja povukao šokantan potez iz zatvora
Dvojac je kroz video pokazao kako se snalazi za štednjakom, a u svemu im je pomagao poznati chef Antonio Toni Bjelančić, kojeg mnogi znaju pod nadimkom Bjelko. Uz puno smijeha i dobre atmosfere, nogometaši su pratili upute chefa i okušali se u pripremi specijaliteta - dagnje na buzaru.
Borna Sosa - 2 Foto: Instagram Screenshot
Borna Sosa - 3 Foto: Instagram Screenshot
Borna Sosa - 6 Foto: Instagram Screenshot
Prizor nogometaša u kuharskim pregačama posebno je zabavio Bjelka, koji nije skrivao oduševljenje njihovim angažmanom. "Vidite vi kako mlade snage kuhaju, ne samo da igraju, nego i kuhaju!", komentirao je chef tijekom snimanja.
Borna Sosa - 1 Foto: Instagram Screenshot
Na to mu je Borna spremno uzvratio u šaljivom tonu. "Možda smo u kuhanju čak i bolji", našalio se reprezentativac, nasmijavši sve okupljene. Sudeći prema atmosferi u videu, Sosa i Brekalo odlično su se zabavili, a na trenutak su pokazali da se jednako dobro snalaze i izvan nogometnih travnjaka.
Nedugo prije bajkovitog vjenčanja, Sosa je s Ivonom i sinom uživao na moru, o čemu više čitajte OVDJE.
Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Bikini, jahta i tirkizno more: Ženstvene obline regionalne influencerice osvojile su Instagram
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Zbog glume je napustio pravo: Kako danas izgleda zlikovac Mario iz Marisol?
Pogledaji ovo Celebrity Ljepota kćeri popularnog Jole glavna je tema na društvenim mrežama, javila se iz Španjolske
Pogledaji ovo Celebrity Amerikanac koji je Hrvate osvojio obnovom kuće od 5000 eura upustio se u novi projekt – kupio je bunker!
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.