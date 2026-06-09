Borna Sosa nakon vjenčanja u Dubrovniku kuhao u restoranu na Pelješcu

Nekoliko dana nakon vjenčanja s Ivonom Šimunović, Borna Sosa je pokazao svoje kulinarske vještine u restoranu na Pelješcu.

Samo nekoliko dana nakon što je izgovorio sudbonosno "da" Ivoni Šimunović na raskošnom vjenčanju u Dubrovniku, hrvatski brončani reprezentativac Borna Sosa zamijenio je nogometni teren kuhinjom.

Igrač Crystal Palacea je posjetio restoran na Pelješcu gdje se okušao u pripremi jela, a u toj avanturi pridružio mu se i kolega iz reprezentacije Josip Brekalo.

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Dvojac je kroz video pokazao kako se snalazi za štednjakom, a u svemu im je pomagao poznati chef Antonio Toni Bjelančić, kojeg mnogi znaju pod nadimkom Bjelko. Uz puno smijeha i dobre atmosfere, nogometaši su pratili upute chefa i okušali se u pripremi specijaliteta - dagnje na buzaru.

Borna Sosa - 2 Foto: Instagram Screenshot

Borna Sosa - 3 Foto: Instagram Screenshot

Borna Sosa - 6 Foto: Instagram Screenshot

Prizor nogometaša u kuharskim pregačama posebno je zabavio Bjelka, koji nije skrivao oduševljenje njihovim angažmanom. "Vidite vi kako mlade snage kuhaju, ne samo da igraju, nego i kuhaju!", komentirao je chef tijekom snimanja.

Borna Sosa - 1 Foto: Instagram Screenshot

Na to mu je Borna spremno uzvratio u šaljivom tonu. "Možda smo u kuhanju čak i bolji", našalio se reprezentativac, nasmijavši sve okupljene. Sudeći prema atmosferi u videu, Sosa i Brekalo odlično su se zabavili, a na trenutak su pokazali da se jednako dobro snalaze i izvan nogometnih travnjaka.

Nedugo prije bajkovitog vjenčanja, Sosa je s Ivonom i sinom uživao na moru, o čemu više čitajte OVDJE.

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