Nasmijani bračni par Milanović u zajedničkom izlasku: Lepršava suknja Sanje krala je sve poglede

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i njegova supruga Sanja Musić Milanović privukli su veliku pozornost na otvorenju izložbe.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović prisustvovao je otvorenju izložbe ''Prah ili mirabile visu'' akademskog slikara Ljube Ivančića u Zagrebu. Bračni par stigao je vidno dobro raspoložen i nasmijan, a njihov dolazak nije prošao nezapaženo.

Dok je predsjednik za ovu prigodu odabrao klasično tamno odijelo i bijelu košulju, Sanja Musić Milanović ponovno je pokazala svoj prepoznatljiv, elegantan stil. Posebnu pozornost okupljenih privukla je njezina lepršava bijela suknja midi dužine koja se savršeno uklopila uz crnu košulju s decentnim uzorkom točkica.

Zoran i Sanja Milanović - 6 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Zoran i Sanja Milanović - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Prilikom dolaska na izložbu predsjednički par prošetao je u pratnji osiguranja, a fotografi su zabilježili niz opuštenih trenutaka. Na pojedinim fotografijama Sanja Musić Milanović nije skidala osmijeh s lica, dok je predsjednik razgovarao s okupljenima i razgledavao postav.

Zoran i Sanja Milanović - 5 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Zoran i Sanja Milanović - 4 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Zoran i Sanja Milanović - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

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Otvorenje izložbe okupilo je brojne uzvanike iz kulturnog i javnog života, a predsjednik i njegova supruga s velikim su zanimanjem pratili program te razgledali radove jednog od najznačajnijih hrvatskih slikara 20. stoljeća.

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Nasmijani, opušteni i vidljivo dobro raspoloženi, Zoran Milanović i Sanja Musić Milanović ponovno su pokazali kako su među najzapaženijim parovima na domaćoj javnoj sceni, a ovoga puta mnogi su pogledi bili usmjereni upravo prema elegantnoj i lepršavoj modnoj kombinaciji prve dame.

Zoran Milanović, Sanja Musić Milanović Foto: Damir Krajac / CROPIX

Prije nekoliko tjedana zajedno su bili i na premijeri u kinu. Što su gledali pogledajte OVDJE.

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