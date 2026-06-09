Znate li tko je Dreletova supruga? Predivna Michelle zbog jednog je poteza bila na svim naslovnicama

Mnogi znaju tko je Davor Dretar Drele, no rijetki znaju više o njegovoj supruzi Michelle, samozatajnoj životnoj partnerici s kojom već više od tri desetljeća dijeli život, obitelj i najvažnije životne trenutke.

Davor Dretar Drele jedno je od najprepoznatljivijih lica hrvatske televizijske i zabavne scene, no svoj privatni život godinama uspješno drži podalje od reflektora. Upravo zato mnoge zanima tko je žena koja je osvojila njegovo srce i s kojom dijeli život već više od 30 godina. Riječ je o Michelle Dretar.

Drele i Michelle u braku su od 1993. godine, a zajedno imaju dvoje djece, sina Kristijana i kćer Natali. Tijekom svih godina njihove veze Michelle se rijetko pojavljivala u javnosti, zbog čega je ostala svojevrsna enigma za domaću publiku.

Davor Dretar Drele i supruga Michelle Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Davor Dretar, Michelle Dretar Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iako izbjegava medijsku pozornost, jedno njezino pojavljivanje i danas se pamti. Naime, 2010. godine supružnici su sudjelovali na događanju na aerodromu Lučko, gdje su organizirani tandem padobranski skokovi. Dok je Drele ostao na zemlji, Michelle je pokazala zavidnu dozu hrabrosti i odlučila skočiti iz aviona sa stručnim instruktorom.

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Nakon tog poteza Drele je u svom prepoznatljivom stilu izjavio kako je njegova supruga "adrenalinski ovisnik" te se našalio da je riječ o ženi koja ne poznaje strah. Dodao je i kako ga upravo ona nagovara da se i sam okuša u skoku padobranom.

Michelle Dretar Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Michelle Dretar Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Davor Dretar, Michelle Dretar Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Davor Dretar Drele i supruga Michelle Foto: Andrija Lucic / CROPIX

''Moja draga je adrenalinski ovisnik i već dulje vremena željela je skočiti s padobranom. I eto, to sam joj i omogućio'', otkrio je tad Drele, prenio je Večernji.

''Nisam se plašio, a nije ni ona. Što je razumljivo, jer se udala za mene, a to znači da je žena koja ne poznaje strah. Supruga me nagovara da skočim i s padobranom, a kako se zna tko je u našoj kući gazda mislim da ću morati skočiti'', dodao je i našalio se po običaju.

Davor Dretar Drele i supruga Michelle Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Posljednjih godina Michelle se vrlo rijetko može vidjeti na javnim događanjima, no povremeno se sa suprugom pojavi na ponekoj premijeri ili društvenom okupljanju. Jedno od takvih zajedničkih pojavljivanja bilo je na zagrebačkoj premijeri predstave "Krava na granici", gdje su privukli pozornost fotografa.

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Unatoč Dreletovoj dugogodišnjoj medijskoj karijeri, njihov brak ostao je pošteđen skandala i medijskih napisa, a Michelle i danas uspješno čuva privatnost svoje obitelji.

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