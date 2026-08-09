Unuk Alke Vuice dobio je posebno ime! Njegovo značenje krije emotivnu poveznicu

Arian Vuica i Dora Šitum novorođenom su sinu dali ime Lav Naron, kojim su željeli spojiti posebno i drugačije ime s obiteljskim korijenima iz Dalmacije.

Sin Alke Vuice, Arian Vuica, i njegova supruga Dora Šitum nedavno su postali roditelji, a sada su otkrili i koje su ime odabrali za svog sina.

Kako je Dora ispričala za Story, odluku nisu donijeli unaprijed – željeli su najprije upoznati dječaka, a tek potom odlučiti koje mu ime najbolje pristaje.

Novorođenom sinu dali su ime Lav Naron, a oba imena za njih imaju posebno značenje.

"Dugo se nismo mogli odlučiti pa smo rekli da ćemo pričekati da ga vidimo i tada donijeti odluku. Zove se Lav, a srednje ime mu je Naron, po gradu Narona, odnosno današnjem Vidu kod Metkovića", objasnila je Dora za Story, čime je ostvarila veliku želju svoje svekrve.

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Alka Vuica Foto: Instagram

Alka Vuica - 2 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Alka Vuica Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX

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Odabirom drugog imena željeli su sačuvati i poveznicu s Arianovim obiteljskim korijenima jer je njegov djed iz Metkovića.

"Bilo nam je važno da je ime drugačije i posebno, a opet da ima tradicionalnu vezu s našom obitelji", kazala je novopečena majka te dodala kako ih je inspirirao i simbol krilatog lava svetog Marka, koji se može vidjeti diljem Dalmacije. "Naš Lav pravi je lav iz Narone."

In Magazin: Alka Vuica i Dora Šitum - 5 Foto: In Magazin

Alka Vuica, Dora Šitum Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Alka Vuica na Instagramu Foto: Instagram

Dora se prisjetila i prvog susreta sa sinom, koji joj je ostao duboko urezan u sjećanje. Budući da je tijekom operacije bila pod općom anestezijom, dječaka su joj medicinske sestre donijele nakon što se probudila. Ispričala je kako se u njega zaljubila čim ga je ugledala te da nikada prije nije osjetila takvu ljubav i povezanost.

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Arian i Dora sada se privikavaju na novu životnu ulogu, a u prvim tjednima roditeljstva imaju i veliku pomoć obitelji. Dorina majka zbog unuka je stigla u Zagreb, dok je ponosna baka Alka Vuica također uvijek spremna uskočiti kada je mladoj obitelji potrebna pomoć. Dora je trenutačno potpuno posvećena sinu i obiteljskim trenucima, premda već polako razmišlja i o povratku poslovnim obvezama.

Koliko se baka Alka veselila dolasku unuka, pogledajte OVDJE.

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