Ivana Kovač otkrila nam je detalje novog projekta: ''Ja sam tu pjesmu posvetila Kristu''

Ivana Kovač godinama je gradila vlastiti glazbeni put, a sada se vratila pjesmama koje su obilježile karijeru njezina oca Miše Kovača. Obradom jednog od njegovih najvećih hitova najavljuje album 'Ivana piva ćaću'. Našem Dini Stošiću za IN magazin otkrila je sve detalje tog projekta, ali i koje joj očeve riječi služe kao životni vodič.

Nezaboravni klasik danas ima novu dušu i to zbog Ivane Kovač, koja je predstavila obradu očeva hita.

''Ideja postoji jako dugo, Ivana piva ćaću, to je ustvari ideja Nene Ninčevića, cijeli taj koncept da snimim cijeli album. I mimo mojih koncerata, koje imam ja sama, sa svojim pjesmama gdje pjevam i tuđe, ovo je isključivo gdje ću ja pjevati njegove'', objasnila nam je Ivana.

Ivana Kovač - 7 Foto: In Magazin

Iako je uz ove stihove odrastala, onaj pravi i dublji značaj spoznala je s godinama.

''Meni je to bilo super, ja sam pjevala, ali kad si dijete, onda ti ne razmišljaš o riječima nego pjevaš tek toliko da pjevaš. A kad odrasteš, kad prođeš svašta u životu i kad onda te riječi već imaju svoju težinu. Ja sam tu pjesmu posvetila Kristu, ja je točno takvu vidim i kad sam pjevala, baš sam onako sa srcem Njemu pjevala i totalno drukčiji značaj ima sada'', kaže Ivana.

Tijekom snimanja pratila ju je snažna duhovna inspiracija.

''Kad sam snimala, jednostavno mi je... To je plod molitve, znaš. Stalno dolazio u glavu i bio sa mnom i nekako cijeli taj tekst, ja ti ne mogu opisat kad slušaš tekst i misliš na Njega kako ti sve ti se izokrene, znači uopće više koncept pjesme nije isti, nema više tuge u njemu, nego baš ono... 'Srce se ne stidi, kleči tu pred tobom'. Pa čekaj malo, znaš ono, wow'', objašnjava pjevačica.

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I dok Mišine najveće hitove pjevaju sve generacije, Ivana u sklopu ovog projekta planira svjetlo dana vratiti nekim nepravedno zapostavljenim glazbenim draguljima.

''Okrenut ću se ne toliko na te poznate nego na one manje poznate. To mi je poanta svega. Ima toliko dobrih pjesama, recimo '84., '83., što ljudi ne znaju. Oni znaju ono top mega ultra, ove nekako su stavljene sa strane, ali su toliko dobre. Njih treba izvući van'', tvrdi.

Ivana Kovač - 6 Foto: In Magazin

Mišo je, kaže Ivana, oduševljen projektom, ali i prilično nestrpljiv. Ipak, osim kćeri, njegovo je srce potpuno zarobila unučica Elena, kojoj glazbena legenda već naveliko kroji budućnost.

''Ti ćeš biti najbolja u gimnastici, ti ćeš biti najbolja... znači on je njoj odredio cijeli životni put. A Elena mhm. A ono razmišlja o ne znam, ja ću biti matematičarka, učiteljica, znaš... On je same blagoslove baca po meni, znači same blagoslove, šta ja tad nisam kužila, a sad razumijem koliko je on ustvari dobar otac'', govori Ivana.

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Kroz život i karijeru, otac joj je uvijek bio najveći oslonac, a njegovi zlatni savjeti i danas su joj nit vodilja.

''Drži svoju svijeću tamo di joj je mjesto. Ni ispod stola, ni iznad stola, nego tamo di je mjesto. Znači to mi je uvijek bilo što se tiče frajera, ima da te voli zbog onog što jesi. A što se tiče pjesme, pjesma duša, dikcija, dostojanstvo. Skineš li se, zadavit ću te. I tog sam se slijepo držala'', priča Ivana.

Ivana Kovač - 2 Foto: In Magazin

Glazbena obitelj Kovač tako nastavlja nizati uspjehe, a sudeći prema Ivaninoj energiji i Mišinu blagoslovu, ove bezvremenske pjesme živjet će još dugo, na ponos svih generacija.

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