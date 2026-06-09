Tko je samozatajna supruga Matjaža Keka? Žena slovenskog trenera godinama uspješno bježi od reflektora

Gordana Kek, dugogodišnja supruga slovenskog nogometnog stručnjaka Matjaža Keka, uspješno čuva privatnost te je poznata kao samozatajna i velika podrška suprugu, unatoč njegovoj velikoj sportskoj slavi.

Gotovo osam godina otkako je napustio klupu, slovenski trener Matjaž Kek ponovno je postao trener Rijeke. Ovim potezom Slovenac se vraća na klupu gdje je ostvario najsjajnije dane svoje karijere, a njegovom povratku razveselili su se i navijači Rijeke, koja je upravo pod Mariborčaninom osvojila prvi naslov hrvatskog prvaka.

Dok je Kek već desetljećima jedno od najpoznatijih imena slovenskog i hrvatskog nogometa, njegova supruga Gordana Kek uspješno je ostala daleko od medijske pozornosti. Iako se povremeno pojavljuje uz supruga na sportskim i društvenim događanjima, o njoj se u javnosti zna vrlo malo, što je čini jednom od najdiskretnijih partnerica u nogometnom svijetu.

Matjaž Kek - 3 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Gordana i Matjaž Kek u braku su dugi niz godina, a zajedno imaju sina Matjaža Keka mlađeg, koji je krenuo očevim stopama i bavio se nogometom prije nego što se posvetio trenerskom poslu. Obitelj je poznata po tome da privatni život čuva podalje od javnosti, unatoč velikoj popularnosti koju Kek uživa u Sloveniji i Hrvatskoj.

Pogledaji ovo Nekad i sad Od genijalnog dr. Housea do sijede ikone: Ovako danas izgleda najpoznatiji televizijski liječnik

Prema pisanju slovenskih medija, Gordana živi u Mariboru te radi u sektoru osiguranja. Za razliku od mnogih supruga poznatih sportaša i trenera, nikada nije tražila medijsku pažnju niti gradila javnu karijeru na suprugovoj slavi.

Matjaž Kek - 1 Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sam Kek nekoliko je puta govorio o svojoj obitelji, a jednom je prilikom suprugu opisao kao pametno tihu, aludirajući na njezinu smirenost i činjenicu da rijetko javno komentira njegov rad. Upravo je ta diskretnost jedan od razloga zbog kojih je Gordana ostala gotovo nepoznata široj javnosti, no zna se kako gleda na Rijeku i Kvarner.

"Mojoj vam se Gordani, kad dođe, u Opatiji jako sviđa, no ono što nju posebno oduševljava, ono što joj ježi kožu je huk koji na utakmici napravi Armada. Njoj je to najljepši dio primorskog ambijenta. I ne samo to, nakon što je osjetila s koliko se ljubavi navijači Rijeke odnose prema svom klubu, i prema meni je postala popustljivija, potpuno je shvatila i prihvatila strast s kojom sam se predao Rijeci", ispričao je Kek prije desetak godina za Novi list.

Kako ona izgleda, pogledajte OVDJE.

Matjaž Kek - 2 Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Iako se o njoj ne zna mnogo, jasno je da je godinama bila važna podrška jednom od najuspješnijih slovenskih nogometnih stručnjaka. Dok Matjaž Kek vodi reprezentacije i klubove pred tisućama navijača, Gordana je odabrala život izvan reflektora, daleko od medijskih naslovnica i javnih istupa.

Više pročitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Zanimljivosti Kad se pojavila u mini bikiniju, internet je imao samo jedno pitanje: Kako ovako izgleda sa 56?

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Ljepota kćeri popularnog Jole glavna je tema na društvenim mrežama, javila se iz Španjolske

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer pohvalio se da je prije 25. rođendana uredio svoj prvi apartman na moru

Pogledaji ovo Celebrity Sin redatelja optužen za ubojstvo roditelja povukao šokantan potez iz zatvora

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.