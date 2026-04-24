Ova žena kao da ne stari: Evo koja je tajna njezina mladolika izgleda i u 58. godini

Lucy Liu godinama privlači pažnju svojim izgledom. Mnogi se pitaju u čemu je tajna, a ona tvrdi da je odgovor vrlo jednostavan.
Glumica Lucy Liu privukla je veliku pažnju na premijeri filma ''Vrag nosi Pradu 2'' u New Yorku, gdje se pojavila u elegantnom izdanju i pokazala izgled koji mnogi opisuju kao bezvremenski.
57-godišnja zvijezda, poznata po filmovima ''Charliejevi anđeli'', u novom nastavku filma ''Vrag nosi Pradu 2'' pojavljuje se u kratkoj ulozi, a njezin izgled ponovno je potaknuo pitanja o tome kako uspijeva zadržati tako svjež izgled.
Lucy Liu Foto: Profimedia
Lucy je ranije negirala da je ikada bila na plastičnim operacijama ili čak tretmanima zatezanja kože. Umjesto toga, istaknula je da je tajna njezina očuvanog izgleda u tome da ne pretjeruje s beauty tretmanima.
''Ne idem na tretmane lica. Ne idem na masaže. Jednostavno to ne radim. Imam puno poklon-bonova za spa koje nikad ne iskoristim''.
U intervjuu za The Cut 2023. godine dodatno je pojasnila:
Pogledaji ovo Celebrity Što biste vi napravili? Andrea Šušnjara podijelila javnost odlukom: ''Ja te ne bih pogledala više u životu...''
''Bez pilinga. Bez ičega. Mislim da imamo ograničen broj stanica kože i ne vjerujem da je dobro stalno je ''trošiti'', ali svatko ima svoj pristup.''
Time je željela stati na kraj nagađanjima o estetskim zahvatima, naglasivši kako o njima nikada nije razmišljala, iako nema ništa protiv onih koji se na njih odluče.
''Ne želim nikakvu bol. Jedva podnosim i švedsku masažu, ne volim ih'', iskreno je poručila Lucy.
Umjesto toga, okreće se metodama poput akupunkture i holističkog pristupa zdravlju.
''Rijetko pijem. Ako drugi piju, možda uzmem piće, ali ne razmišljam previše o tome. Nikad nisam bila sklona partijanju'', otkrila je i priznala da redovito vježba.
Što se prehrane tiče, dan najčešće započinje jednostavno – bananom i bademima, a ponekad si priušti i bogatiji doručak poput peciva sa sirom ili sendviča s jajima i slaninom.
Ipak, unatoč njezinim tvrdnjama, dio javnosti i dalje nagađa o mogućim tretmanima. Estetska liječnica i dermatologinja dr. Alma Kamenica za Daily Mail komentirala je njezin izgled:
''Lucy Liu oduvijek je prirodno upečatljiva ljepotica, a ako je bilo kakvih zahvata, djeluju vrlo suptilno i profinjeno. Izgleda svježe, elegantno i i dalje potpuno kao ona sama.''
Dodala je kako područje oko očiju izgleda zaglađenije, a linija čeljusti čvršće, što može upućivati na tretmane za zatezanje kože i poticanje kolagena.
Pogledaji ovo Nekad i sad Nostalgija oprala fanove: Zvijezde serije o ženi vrač ponovno se okupile, evo kako izgledaju
''Najvažnije je da ništa ne izgleda pretjerano. Ako je bilo tretmana, cilj je očuvati prirodan izgled'', zaključila je.
1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Nikad provokativnija Rihanna: U donjem rublju namjerno pokazala previše
1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Jednostavna kreacija naglasila duge noge ljepotice koja stiže u Spasilačku službu
Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se nje iz komedije s Jimom Carreyjem? Bili su i u braku, evo kako izgleda danas