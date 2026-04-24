Ova žena kao da ne stari: Evo koja je tajna njezina mladolika izgleda i u 58. godini

Lucy Liu godinama privlači pažnju svojim izgledom. Mnogi se pitaju u čemu je tajna, a ona tvrdi da je odgovor vrlo jednostavan.

Glumica Lucy Liu privukla je veliku pažnju na premijeri filma ''Vrag nosi Pradu 2'' u New Yorku, gdje se pojavila u elegantnom izdanju i pokazala izgled koji mnogi opisuju kao bezvremenski.

57-godišnja zvijezda, poznata po filmovima ''Charliejevi anđeli'', u novom nastavku filma ''Vrag nosi Pradu 2'' pojavljuje se u kratkoj ulozi, a njezin izgled ponovno je potaknuo pitanja o tome kako uspijeva zadržati tako svjež izgled.

Lucy Liu Foto: Profimedia

Lucy je ranije negirala da je ikada bila na plastičnim operacijama ili čak tretmanima zatezanja kože. Umjesto toga, istaknula je da je tajna njezina očuvanog izgleda u tome da ne pretjeruje s beauty tretmanima.

''Ne idem na tretmane lica. Ne idem na masaže. Jednostavno to ne radim. Imam puno poklon-bonova za spa koje nikad ne iskoristim''.

U intervjuu za The Cut 2023. godine dodatno je pojasnila:

''Bez pilinga. Bez ičega. Mislim da imamo ograničen broj stanica kože i ne vjerujem da je dobro stalno je ''trošiti'', ali svatko ima svoj pristup.''

Time je željela stati na kraj nagađanjima o estetskim zahvatima, naglasivši kako o njima nikada nije razmišljala, iako nema ništa protiv onih koji se na njih odluče.

''Ne želim nikakvu bol. Jedva podnosim i švedsku masažu, ne volim ih'', iskreno je poručila Lucy.

Umjesto toga, okreće se metodama poput akupunkture i holističkog pristupa zdravlju.

''Rijetko pijem. Ako drugi piju, možda uzmem piće, ali ne razmišljam previše o tome. Nikad nisam bila sklona partijanju'', otkrila je i priznala da redovito vježba.

Što se prehrane tiče, dan najčešće započinje jednostavno – bananom i bademima, a ponekad si priušti i bogatiji doručak poput peciva sa sirom ili sendviča s jajima i slaninom.

Ipak, unatoč njezinim tvrdnjama, dio javnosti i dalje nagađa o mogućim tretmanima. Estetska liječnica i dermatologinja dr. Alma Kamenica za Daily Mail komentirala je njezin izgled:

''Lucy Liu oduvijek je prirodno upečatljiva ljepotica, a ako je bilo kakvih zahvata, djeluju vrlo suptilno i profinjeno. Izgleda svježe, elegantno i i dalje potpuno kao ona sama.''

Dodala je kako područje oko očiju izgleda zaglađenije, a linija čeljusti čvršće, što može upućivati na tretmane za zatezanje kože i poticanje kolagena.

''Najvažnije je da ništa ne izgleda pretjerano. Ako je bilo tretmana, cilj je očuvati prirodan izgled'', zaključila je.

