Sigurno se sjećate Đuke iz ''Najboljih godina'': Iza njega je borba s teškom bolešću, evo gdje je danas

Jedan od onih likova koji su obilježili domaće serije i nasmijavali gledatelje diljem Hrvatske svakako je bio Đuka Lotar, a iza njega stoji glumac kojeg publika prati već desetljećima.

Ako ste 2000-ih pratili popularnu domaću seriju ''Najbolje godine'', sigurno se sjećate osebujnog Đuke Lotara – lika koji je svojim humorom i specifičnim karakterom ostao urezan u pamćenje gledatelja.

Utjelovio ga je poznati hrvatski glumac Velimir Čokljat, čije lice publika prepoznaje već desetljećima.

Čokljat, rođen 1958. godine u Virovitici, iza sebe ima bogatu i raznoliku karijeru na kazališnim daskama, ali i pred kamerama. Iako ga mnogi pamte upravo kao Đuku, šira publika dodatno ga je zavoljela kroz ulogu Stjepana Novaka u hit-seriji ''Zabranjena ljubav''. Tijekom godina pojavljivao se i u brojnim drugim projektima poput ''Kud puklo da puklo'', ''Čista ljubav'' i ''Zakon ljubavi''.

Paralelno s televizijskom karijerom, Čokljat je dugogodišnji član zagrebačkog Satiričkog kazališta Kerempuh, gdje je ostvario niz zapaženih uloga. Njegov kazališni rad često ostaje u sjeni televizijske popularnosti, no upravo ondje kontinuirano gradi svoju glumačku širinu.

U novije vrijeme gledatelji ga mogu pratiti i u seriji ''Kumovi'', gdje se pojavio u ulozi svećenika.

Iza kulisa, glumac je prošao i kroz težak životni period – prije nekoliko godina suočio se s ozbiljnom bolešću, karcinomom.

''Prvi zahvat bio je dogovoren za 9. ožujka, pa su ga zbog korone odgodili za 26. ožujka. Kako je virus uzeo maha, tek sad se ne zna kad će me operirati'', kazao je glumac tada u jednom intervju.

U moru loših vijesti dobra vijest je u tom trenutku bila da u njegovom slučaju karcinom nije metastazirao. Bio je tada zabrinut oko zahvata, ali je bio svjestan i kako bi ga liječnici sigurno operirali da je njegovo zdravstveno stanje tada bilo hitno i dramatično.

Srećom, liječenje je bilo uspješno, a Čokljat se vratio svakodnevici i poslu koji voli.

Danas, i dalje aktivan i prisutan na sceni, Velimir Čokljat ostaje jedno od onih lica koje publika rado vidi. U javnosti se ne pojavljuje često, a još 2023. godine vodio je jednu konferenciju za medije Hrvatskog društva dramskih umjetnika.

