Sigurno ju pamtite kao temperamentnu Zlatu iz Najboljih godina, evo koliko se promijenila od uloge

Pamtimo ju kao temperamentnu Zlatu Lotar iz omiljene serije ''Najbolje godine'', a evo koliko se promijenila nakon serije.

Publika ju je obožavala kao Zlatu Lotar u hit-seriji ''Najbolje godine'', a kasnije je oduševila i ulogom Ankice u ''Dar Maru''.

Iako je danas rjeđe viđamo na malim ekranima, Jasna Odorčić i dalje je itekako aktivna i na sceni i u privatnom životu.

Ova osječka glumica, rođena 1961. godine, iza sebe ima više od četiri desetljeća bogate karijere. Iako je televizijsku popularnost stekla relativno kasno, kazalište je njezina prva ljubav – još od djetinjstva kada je prvi put stala na pozornicu kao mala Heidi.

Veći dio karijere provela je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, gdje je izgradila status cijenjene kazališne glumice. Tek kasnije, gotovo u pedesetima, ozbiljnije se okreće televiziji i tada dolazi i šira popularnost.

Gledatelji je pamte po brojnim serijama od ''Zabranjene ljubavi'' i ''Zakona ljubavi'' do ''Počivali u miru'', no upravo su Zlata Lotar i Ankica Maher obilježile njezinu TV karijeru.

Iza kamera, Jasna vodi mirniji život. Majka je dviju kćeri, no one nisu krenule njenim stopama.

"Nisu, iako vole, iako su kreativne, starija kćer mi je učiteljica razredne nastave i tu svoju kreativnost jako lijepo provodi sa djecom. Mlađa me vrlo iznenadila u zadnje vrijeme, krenula je u slastičarske vode, dakle te skulpture koje ona radi od kolača, iskreno nadmašila je učiteljicu", rekla je jednom prilikom za IN magazin.

Jasna je i ponosna baka, a upravo joj je razdvojenost od unuka tijekom pandemije bila jedna od najtežih stvari, jer, kako je priznala, ništa ne može zamijeniti druženje uživo.

"Trudim se biti prema njima isto kao što sam bila prema ovoj svojoj djeci. Ono što se smije se smije, ono što se ne smije se ne smije, ali tu moj dio odgoja staje. Dok sam bila mlađa, bilo je to i četveronoške, điha, điha četiri noge i tako dalje, međutim stisle su me malo godine, ne mogu baš toliko energije izvući", rekla je 2021. za IN magazin.

Uz glumu, razvila je i ljubav prema kuhanju – što je pokazala i sudjelovanjem u ''Celebrity MasterChefu'', ali i kroz vlastitu želju da jednog dana dodatno usavrši slastičarske vještine.

"U Masterchefu koji sam odradila sam saznala puno nekih detalja. Novih stvari koje inače mi nisu pale napamet da uopće postoje, a inače čak i u svojim slastičarskim pokušajima stalno imam dojam da mi nešto nedostaje. Dakle onaj jedan mali trik koji imaju samo profesionalci i baš sam se bavila čak i mišlju kad odem u mirovinu upisati neki slastičarski tečaj tako da saznam taj neki mali trik", otkrila je glumica u IN magazinu.

Iako je više ne gledamo svakodnevno na televiziji, Jasna Odorčić i dalje povremeno snima, pojavljuje se u projektima i ostaje vjerna kazalištu, dok privatno uživa u obitelji i jednostavnijem životu daleko od medijske buke.

Prošle godine na svom Facebooku podijelila je najnoviju fotografiju.

