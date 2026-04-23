Maja Šuput ekskluzivno otkrila u kakvom je odnosu živjela s bivšim mužem nakon razvoda: ''Samo nismo više bili muž i žena...''

Razvod Maje Šuput i Nenada Tatarinova mjesecima je bio skriven od javnosti, a sada je pjevačica prvi put ekskluzivno otkrila kako je zapravo izgledao njihov odnos nakon prekida i zašto su nastavili živjeti zajedno.

Maja Šuput gostovala je u novom podcastu ''Nema labavo by IN magazin'', gdje je ekskluzivno progovorila o razvodu od Nenada Tatarinova i odnosu koji su zadržali nakon prekida braka.

Popularna pjevačica otkrila je kako je javnost za njihov razvod saznala mjesecima nakon što je on zapravo započeo.

''Oni su svi saznali u šestom mjesecu, a ja sam se razvodila u trećem, a papire sam predala u prvom. Samo šest mjeseci šutila'', ispričala je Maja.

Dodala je kako su u tom razdoblju nastavili živjeti zajedno, što im je pomoglo da cijeli proces prođe mirnije i bez naglih promjena, posebno zbog djeteta.

''Zato što sam i dalje živjela s bivšim mužem. Pa se nije puno život promijenio dok… Sve je normalno bilo. Mi smo i dalje živjeli skupa, samo nismo više bili muž i žena, nego mama i tata'', objasnila je.

Njihov zajednički život potrajao je i nakon formalnog razlaza, a tijekom ljeta su boravili u zajedničkoj vili u Istri.

''Onda je krenula meni ljetna turneja, tako da sam ja cijelo ljeto bila na putu. Ali smo imali zajedničku vilu koju smo uzeli u Istri, gdje je on bio s djetetom, a ja sam svaki dan dolazila, odlazila. Imali smo isti krov nad glavom, ali nismo spavali u istoj sobi'', rekla je.

Naglasila je kako su svjesno gradili miran suživot kako bi njihov sin što lakše prihvatio promjene.

''Mi smo samo imali dobar, normalni suživot. Htjela sam da dijete polako shvati… da vidi da odjednom mama i tata ne spavaju u istoj sobi, nego svatko u svojoj'', kazala je.

Prema njezinim riječima, takav pristup pokazao se ispravnim jer dijete nikada nije postavljalo pitanja o njihovom odnosu.

''To dijete nikad u životu mene nije pitalo. Nikad, nikad. Dan-danas me nije pitalo zašto mi ne živimo skupa. Nikad'', istaknula je.

