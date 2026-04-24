Humanitarno izdanje emisije Tko to tamo pjeva: Valentina Baus i Petar Pereža u ulozi natjecatelja!

Večeras na male ekrane stiže specijalno, humanitarno izdanje emisije Tko to tamo pjeva. Ovog puta u ulozi natjecatelja zabavljat će nas voditelji Nove TV, Valentina Baus i Petar Pereža. I dok će pokušati otkriti tko zaista pjeva, ova priča ima i jedan važniji cilj – pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

''Nova TV je od samih svojih početaka uvijek bila uz velike humanitarne akcije, tako i ovaj put. Evo, nama je dala danas jedna prilika da malo izađemo iz svoje comfort zone i da pokažemo svoje jedno malo drugo lice od onog dnevničkog u kojem se vidimo možda svaku večer sa gledateljima'', izjavio je Petar Pereža.

''Pa, za humanitarne priče uvijek se vrlo rado odazovemo. Mi imamo i našu Anu Rukavinu humanitarku. Ja sam sa gospođom iz udruge radila dok sam bila reporterka i snimala ih za priče, za priloge'', prisjetila se Valentina Baus.



A otkrili su nam i kako su se snašli izvan svoje zone komfora.



''Baš je bilo super. Neizvjesno je bilo. Mislim da smo na početku ušli malo s tremom, oboje. Baš je bilo onako, mislim na sami ulazak u emisiju i to, znaš ono na početak i tako dalje. Onda kad smo krenuli to pogađati, baš smo se dali u to. Izvan naše zone komfora, ali baš zato je bilo izazovno i lijepo'', priznali su nam Valentina i Petar.



Zadatak pred njima nije bio nimalo jednostavan.



''Pa zapravo su oni svi jako dobri i glumci i zaista su nas zavarali, produkcija ih je dobro pripremila i teško je bilo odrediti tko je pjeva svojim glasom, tko je na playback nekakav, tko se uistinu bavi onom profesijom kojom se predstavljao da se bavi'', rekao je Petar.

I dok se na pozornici pokušava razotkriti tko pjeva, izvan nje odvija se jedna sasvim drugačija priča. Emotivna priča o djeci koja su, nažalost, prerano ostala bez svojih majki.

''Projekt Niste same uspomene mami u sklopu naše udruge je nešto što nas jako dugo emotivno mučilo, zato što smo mi kroz naš rad izgubile dosta mladih žena, naših prijateljica, autorica, mladih žena koje su se na neki način povezale sudbom i za koje su ostala maloljetna djeca'', izjavila je Ivana Kalogjera, predsjednica Udruge.



Upravo iz tih iskustava nastao je projekt ''Niste same - u spomen mami'', koji djeci nastoji vratiti ono što im najviše nedostaje - pažnju, sigurnost i osjećaj da nisu zaboravljena.

''Udruga Niste same u biti je na neki način posvećen i očevima, ali i djeci koja su ostala bez majke zbog raka, bilo kojeg vrste raka. I mi ne imamo samo jednu veliku želju. I nije uopće bitno koliko je ta želja za njih možda skromna ili teško dohvatljiva, mi ćemo se pobrinuti da ostvarimo tu želju'', kaže nam Mary Novosel, voditeljica projekta.



Kada obitelj izgubi majku, nestaje osoba koja je držala konce u rukama, brinula se o svemu, i velikim i malim stvarima.



''Očevima treba svakako pomoć, ima tata koji su involvirani u obitelji i ono, i sve što se događa i voze djecu na različite aktivnosti, međutim potpuno je razumljivo da imaju očeva koji evo, nekako možda više rade jer rade više na terenu pa nisu uspjeli biti toliko s obitelji kao kao i majke i očevi su izgubljeni. Očevi su potpuno izgubljeni, ne govorim samo o financijskom aspektu, nego i treba pohvatati sve te konce'', izjavila je Goranka Perc, dopredsjednica Udruge.



A uz emocije, dolaze i stvarni izazovi svakodnevice.



''Znači kada nestane jedan dio prihoda u obitelji, znači će se uskrati one stvari koje se smatraju, recimo, luksuzom. Nažalost to budu ili neke instrukcije koje su dodatne, s obzirom na to da dijete ima, recimo, dopunsku nastavu u školi'', govori Mary Novosel.



Zato je važno da ta djeca znaju da nisu sama.



''Ovim putem kroz naš rad i kroz sve ovo što radimo želim vam poručiti da nisu same, da imaju druge djece, da se sve prebrodi i da nam se slobodno jave za bilo kakva pitanja za podršku'', zaključila je Gorank Perc.



I zato večeras, uz smijeh, glazbu i neizvjesnost, ne propustite humanitarno izdanje emisije Tko to tamo pjeva. Jer ova priča podsjeća na to koliko je važno pomagati, a posebice djeci.

