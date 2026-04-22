Vodimo vas u London: Za IN magazin govore poznata eurovizijska imena

Eurosong je pred vratima, a naši su Leleki trenutačno na kladionicama na 16. mjestu. Ovih se dana svi natjecatelji zagrijavaju pred europskom publikom, predstavljajući svoje pjesme prije izlaska na veliku pozornicu u Beču. Među njima je i jedno dobro poznato glazbeno lice koje će nastupiti za San Marino. Tko od natjecatelja igra na emocije, a tko je favorit, saznao je Marko Štefanac.

Na bečkoj pozornici natjecat će se i jedno dobro poznato ime – glazbena legenda Boy George, koji će predstavljati San Marino.

''Bio je to tako lud zahtjev, znate, prvo sam pomislilo: ''Je li to uopće dopušteno? Smijem li to učiniti?'' I onda se meni nekako činilo, znate, jer očito sam u fazi karijere gdje biram što želim raditi, radim stvari koje se nekako čine dobrim, meni se sviđa ideja da se samo pojavim na Eurosongu, jednostavno nema smisla, ali naravno da ima puno smisla.''

Na pozornici će mu se pridružiti i Senhit, eurovizijska veteranka, koja se na ovo natjecanje vraća već po treći put.

''Nevjerojatna, prekrasna privilegija. Jako sam sretna što sam se vratila, i to u posebnom trenutku jer sam s njim. Kad sam prvi put počela 2011., bilo je nešto drugačije. Ali sada, kako je rekao, puno se promijenilo, pa čak i poruka, čak i vidljivost.''

Pogledaji ovo Celebrity Ekskluzivne snimke i izjave Maje Šuput stare i 17 godina: Evo što ju je najviše šokiralo kad se vidjela

A njihov nastup? Upravo onakav kakav biste i očekivali – spektakularan i originalan.

I dok jedni pripremaju velik spektakl, drugi igraju na emociju. Talijanski predstavnik Sal Da Vinci nastupa s pjesmom ''Per Sempre Si'', koju je posvetio Napulju, gradu u kojem živi cijeli život, ali i svojoj najvećoj ljubavi, partnerici Paoli.

''Moraš se boriti, moraš se boriti svaki dan da bi ustrajao u tom snu u životu, da bi nastavio dalje. Naravno da to ne možeš sam i ja, zahvaljujući životnoj partnerici, odnosno mojoj supruzi, koja me uvijek podržavala, ona je sigurno bila bolja od mene u održavanju ovog putovanja ljubavi zajedno. Dakle, zahvaljujući njoj postigli smo mnogo lijepih stvari, počevši od dna i polako smo uspjeli zajedno doći do Eurosonga.''

Na eurovizijskoj turneji su i naše cure iz grupe Lelek, koje nakon pobjede na Dori s pjesmom ''Andromeda'' već privlače veliku pozornost.

Pogledaji ovo Celebrity Posrnula pop-zvijezda proživjela dramatične trenutke nakon sumnje na moždani udar

''Definitivno imamo pritisak, ali dobro se spremamo i radimo na tome da nastup bude što bolji te da mi vokalno i vizualno budemo na razini koju ljudi očekuju'', rekla je Korina.

''Prenosimo svoju kulturu, predstavljamo svoju državu, imamo jaku temu pjesme za sve i s njom se može poistovjetiti svatko'', dodala je Judita.

Kladionice već imaju svoje favorite. Na samom vrhu je Finska, slijede je Francuska i Danska, dok se hrvatske predstavnice trenutačno nalaze na 16. mjestu. Veliko finale ovog glazbenog spektakla održat će se sredinom svibnja u austrijskoj prijestolnici, a jedno je sigurno: očekuje nas večer puna iznenađenja.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Kožne hlače i grudnjak: Muškoj populaciji nije lako nakon nove objave milijarderke

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Tata u akciji! Lana Jurčević podijelila prizore partnera s novorođenom kćerkicom