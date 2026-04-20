Faris Pinjo o supruzi sportašici koja je zapjevala u njegovoj pjesmi: ''Bila je najglasnija!''

U svijetu gdje autotune i digitalni efekti često vode glavnu riječ, jedan umjetnik odlučio je reći - dosta! Faris Pinjo predstavio je 'Etidu o ambalažama' u kojoj ljušti sve slojeve umjetnog i vraća se korijenima. Zašto smatra da je današnja glazba postala perverzna i kako u moru novih pjevača ipak vidi svjetlo na kraju tunela? Detalje ima naš Dino Stošić.

U moru digitalnih efekata i strogo upakiranih hitova, Faris Pinjo odlučio je zaplivati protiv struje. Svoju novu pjesmu, 'Etidu o ambalažama', opisuje kao povratak onom iskonskom i neiskvarenom u glazbi.

''To je neki rat između tog prirodnog i neprirodnog i etida o ambalažama dajem svoj udio time. Da se vratimo prirodnoj organskoj glazbi, bez puno nekih tehničkih pomagala. I takva je pjesma. Sve nekako iskreno, akustično, nije ništa šminka na taj jedan današnji način koji je, po mojom mišljenju, prelazi u perverziju.''

Na glazbenom putu pridružila mu se i supruga Amina Kajtaz, koja je bila jedna od pratećih vokala na novoj pjesmi.

''Supruga nije ni sanjala da će jednog dana biti back vokal, s obzirom na to da je ona olimpijska sportašica i rekorderka i ne baš puno plivača dobije priliku da pjeva, ali i mene je iznenadilo. Njen ovaj wave u programu je bio najdeblji što znači da je bila najglasnija.''

Ovaj umjetnik vidi svjetlo na kraju tunela, što se tiče današnje glazbe, i to u mlađem kolegi, koji je hit gdje god se pojavi.

''Pa ja mislim da je vrlo teško ostati svoj i prirodan onaj bilo donedavno. Jer evo imamo nedavno jedan slučaj koji traje i dalje i nadam se da će potrajati jako, jako dugo, a to je na primjer Jakov Jozinović koji je, ja mogu slobodno reći, spasio glazbu. I spasio publiku i nas sve. (...) Spasio sve naše mlade jer je publiku vratio na dobru glazbu. I nekako to je još jedan od primjera da prirodno može nadvladati umjetno''

Njegov san je jednostavan - želi da se ponovi vrijeme kada su se pjevači voljeli zbog glasa i karizme, baš kao u zlatno doba Olivera i Miše. Baš to vidi u Jakovu.

''Ja bih iskreno volio da se taj krug i ta energija koji je provodnik sigurno Jakov, da se počne širiti, da se pojavi još više provodnika i da na taj način publika napokon bude otvorena jer publika je ta koja odluči da li želi da im se nešto novo desi.''

Album mu izlazi ove jeseni, a na njemu će se naći i jedno glumačko gostovanje. Priznaje da njegova mjerna jedinica za uspjeh nisu milijunski pregledi, već glazba koja govori za sebe i druženja s obožavateljima.

''Mislim da sam naziv prve pjesme pokazuje moje ambicije. Da moje ambicije nisu zaraditi milijune ili ne znam, nešto slično. Tako da ja razmišljam u tom smjeru. Volio bi imati koncerte po kazalištima, po kulturnim centrima u nekim manjim varijantama, intimnim varijantama.''

Iskrenost, emocija i glazba bez celofana, čini se da je Faris pronašao recept za mirnu plovidbu glazbenim vodama. A sada ostaje za vidjeti, hoće li njegova 'Etida' potaknuti i druge da skinu neke svoje 'ambalaže'.

