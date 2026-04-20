Izabela Martinović progovorila o odnosu sa sestrom Danijelom: "Moram priznati da..."

Što se dogodi kada bivši krim-inspektor u garaži 'opali' žestoki rock, a u posjet mu svrati poznata pjevačica? Iako je obećala da će samo slušati, Izabela Martinović nije izdržala, zgrabila je mikrofon i pridružila se bendu Izvan Zakona. I tako je, sasvim slučajno, nastala njihova zajednička pjesma. Prste je u svemu imala i sestra Danijela. Sve detalje ima naš Davor Garić.

''Izabela je bila u posjeti. Htjela je vidjeli kako sviramo, šta radimo na probi. Rekla je da neće smetati, ali je lagala! Morala se uključit! Imala je mikrofon viška i hvala joj na tome'', rekao je Josip Plavić.

''Kako sam ja ovako energična i cijeli život sam pjevala u bendu i nekako se tamo osjećam kao doma. Kad dođeš i čuješ da bend svira i to a praše žestoko, ja jednostavno nisam mogla ostat imuna i samo slušat. I još kad su počeli pjesmu koju ja već znam, to je bilo to'', objasnila je Izabela Martinović.

I tako se rodila ova neobična suradnja. Bend Izvan Zakona i Izabela Martinović obradili su ovaj hit star 15 godina i danas zvuči ovako.

''Moram reći da sam u jednom duhu i nova ja. Otkrivam sebe na raznoraznim poljima, tako sam sad u nekoj novoj glazbi. Jako zanimljivo i što je najvažnije, ja to zaista volim i ja to zaista osjećam'', kaže Izabela.

Josipa i Izabelu, osim strasti prema glazbi, povezuje i Danijela Martinović, Izabelina sestra i Josipova bolja polovica. Danijelu uvijek pitaju za mišljenje.

''Naravno, ona je ipak jedna glazbena diva i uvijek je pitam za mišljenje jer njoj je glazba cijeli život i zanimanje. Uvijek volimo čuti njeno mišljenje. Uvijek je dobro. Uvijek je iskreno i moram vam reći da nikad nije pogriješila'', objašnjava Plavić.

A kakve su slavne sestre kad nema kamera i svjetla reflektora?

''Moram priznat da u većini slučajeva ja glumim šeficu. Što se tiče glazbe, tu je ona kod kuće, ali ovako za ove neke stvari ja joj kažem - ja ću sad to i to, a ti se samo opusti'', kaže Izabela.

Pogledaji ovo Celebrity Više ne skrivaju bliskost: Kim Kardashian i vozač Formule 1 potvrdili ono o čemu se dugo šuškalo?

Izabelu svi dobra pamte i kao pjevačicu legendarnog benda Stijene.

''Kad sam bila još mala curica i to mi je bio san, ja sam se divila tom glasu i mislila ''Bože dragi, je l' moguće da netko može tako otpivat 'Ima jedna svijet'!''. I onda nakon godina i godina mene put dovede do te grupe tako da sam sretna da uz tako veliki bend koji je imao velike pjesme, one koje sam ja otpivala, eto bar dvi tri su uspile ostati do danas'', rekla je.

Josipov je bend nastao još u osamdesetima, a on ga je ponovno okupio 2023., nakon što je završio s radom u policiji kao krim inspektor. Iako naziv benda ''Izvan zakona'' zvuči kao izravna referencija na Plavićevu karijeru kriminalističkog inspektora, njihova povezanost je zapravo ironična slučajnost. No dečki itekako sviraju unutar zakona dobre glazbe.

''Ono što nas motivira je što kvalitetno provodimo vrijeme, što stvarno radimo nešto što volimo, što je većina nas zatvorila neka bitna životna poglavlja, i što na tih nekoliko trenutaka se može probuditi dijete u tebi i možeš raditi ono što si uvijek volio. ''

Šuška se da bi Izabela mogla postati nova pjevačica ovog benda pa smo provjerili tu informaciju.

''Nemamo nikakvih tendencija ili namjera da Izabela bude u bendu, ali ne bježimo od suradnje, ne bježimo od bilo čega lijepog što ćemo moć napravit.''

Ostaje nam samo uživati u novom ruhu hita ''Ako nemam te''.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Domenica objavila rijetku fotku s mamom, pratitelji se ne mogu oteti jednom preslatkom detalju

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Opušteni trenuci Zorana Milanovića i Sanje Musić Milanović privukli pažnju na filmskoj večeri

Pogledaji ovo inMagazin Donosimo ekskluzivne detalje vjenčanja zvijezde Kumova: "Pripreme su krenule prije dvije godine!"

Pogledaji ovo Celebrity "Sve je u jednom danu otišlo u krivom smjeru": Maja Šuput progovorila o razdoblju nakon očeve bolesti