Što Jacquesu Houdeku zamjera Hanka Paldum, a kakvu mu je školu očitala Zorica Kondža?

Dvorana koja je vidjela najveće još jednom je otvorila vrata za onoga kojeg s pravom zovemo Gospodin Glas. Od prvog tona publika u Lisinskom bila je pod hipnozom. Kako Jacques Houdek gleda na svoju titulu, ali i što mu zamjera Hanka Paldum? Priča našeg Dine Stošića.

Ovo su samo neke od riječi kojima bliski prijatelji opisuju Jacquesa Houdeka. No jedno se ime ipak najviše udomaćilo – Gospodin Glas. A pjevaču je to više blagoslov nego teret.

''Trudim se da ne bude, zato što je ne shvaćam baš tako ozbiljno. To je lijep kompliment. Glas je doista moj dar, moja supermoć i ako toga nemam, onda što ću, jel? Tako da, uz Božju pomoć, evo ga, ovo je sad trenutak, pet minuta prije scene kada se prekrižim i kažem: ''Bože, puštam sve u tvoje ruke, ti pjevaj kroz mene, ti sviraj kroz nas, daj ljudima radost, ljubav i veselje u ova neka čudna vremena u kojima živimo i daj im neku emociju da ponesu kući, da kažu: ‘Wow, baš me ovo dirnulo’ i da se dugo, dugo sjećaju ovoga.'' Evo, to bih želio.''

Recept za večer punu emocija bio je jednostavan – autorske pjesme i hitovi kolega koji su obilježili regiju. A sve je krenulo s društvenih mreža.

''Pa zapravo TikTok Gospodin Glas, koji je tako jako odjeknuo, ima neke multimilijunske preglede, ja to teško i mogu pratiti. To je za mlađe generacije. Ja sam sad već jedna srednja generacija koja to malo teže prati, ali to nas je potaknulo. Ja kažem ovako u šali – švedski stol, koji mi je inače jako drag, tako da će biti, ja se nadam, za svakoga ponešto.''

Željko Krušlin Kruška vidi u Jacquesu potencijal koji tek treba zasjati.

''To je nevjerojatan vokalist, to je nevjerojatan potencijal i zapravo meni se čini da je samo pitanje trenutka, ali ima još vremena, da možda i međunarodnu nekakvu karijeru napravi.''

Doris i Jacques, osim dueta, imaju i zanimljivo prijateljstvo.

''Međutim, Žak i ja nekako smo prijatelji. Prijateljstvo podrazumijeva druženje, komunikaciju često i tako dalje. Mi to nemamo. Ali onog trenutka kad se čujemo na telefon, kad nekome nešto treba ili samo želi pitati ili nešto, kao da smo se čuli zadnji put prije par sati.''

Među brojnim komplimentima našla se i jedna jezikova juha koju mu je skuhala legendarna Hanka Paldum.

''Kad dođe u priliku, recimo negdje tu u Zagrebu – doduše, nije, dolazi u Sarajevo – ja ga zovem otkad ga mamim na taj burek, ali sve mu je nešto, izgleda, preče i važnije od zalogaja koji on izgleda izbjegava, ali zalogaj trči za njim. To mi je problem. Tako da, bit će prilike pa će on kušati moje specijalitete.''

Zorica Kondža dala je Jacquesu i simpatičnu školu o diplomaciji na estradi.

''Kad je netko iskren pa kaže – nije ti dobro da si puno iskren – on je to dosta često radio. Ja sam, evo, kao malo starija kolegica rekla: ne moraš sve reći što misliš u facu ljudima. Ljudi to ne vole, ne da ih povrijedi, nego on s nekom dobrom namjerom to kaže, ali ljudi to krivo protumače.''

Uz ovakve prijatelje i vokal koji ne poznaje granice, Jacques nastavlja svojim putem. Iskreno, moćno i baš onako kako on to zna. Nadamo se samo da je prva postaja na tom putu Hankina kuhinja.

