Od pilota do majstora tetovaža: Upoznajte Brazilca zaljubljenog u Lijepu našu!

Tek je u Zagrebu naučio što znači ići na kavu. Iako je u Lijepoj Našoj tek nekoliko mjeseci, već je poprimio hrvatski mentalitet, ali i naučio pokoju psovku. On je Brazilac Felipe, višestruko nagrađivani tattoo majstor, čiji je rad priznat diljem svijeta. Zagrebačkim ulicama s njim je prošetala naša Jelena Prpoš.

Iako je Felipe za šalu uvijek raspoložen, možda najbolje od svega opisuje ga jedna od njegovih 16 tetovaža. Ona na kojoj piše slobodan duh. Ova rečenica, svojevrsna mu je i životna mantra jer obožava istraživati i upoznavati nove kulture. Tako i hrvatsku.

Zbog tetoviranih slova na čelu, ovaj Brazilac na zagrebačkim ulicama nerijetko i danas privuče znatiželjne poglede.

U Hrvatsku je došao prije nekoliko mjeseci. Otvorena srca, željan novih iskustava, a sve kako bi radio ono u čemu najviše uživa - tetovirao.

No nisu igle i tinta bile njegova prva ljubav. Felipe je inače profesionalni pilot koji se ove struke ostavio u pandemiji.

Galerija 3 3 3 3 3

In Magazin: Felipe Kramer - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Felipe Kramer - 3 Foto: In Magazin

''Bio je težak period, nitko nije zapošljavao. Sve su avikompanije smanjivale biznis. Ja sam bio, što ću sa životom, znam samo letjeti. Moja bivša cura mi je rekla, zašto ne počneš tetovirati, voliš crtati, dobro crtaš. Dobro, probat ću'', ispričao nam je Felipe.

Pogledaji ovo Nekad i sad Tijekom osamdesetih gledali smo je u najvećim hitovima: Zamijenila je slavu za život daleko od reflektora

Brzo je napredovao, počeo odlaziti na konvencije diljem svijeta, a zbog svojeg rada gostovao je i u SAD-u. Inače crta otkad zna za sebe, a prve značajnije radove napravio je već s pet godina. Istina, bili su to likovi iz Pokemona oživljeni na papiru, a danas najčešće bira realističan stil, koji je u tetoviranju, kaže, možda i najizazovniji.

S obzirom na to koliko mu se i Lijepa Naša uvukla pod kožu, uskoro bi i svojoj trenutačnoj domovini mogao posvetiti tetovažu.

In Magazin: Felipe Kramer - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Felipe Kramer - 6 Foto: In Magazin

''Tetovirat ću si hrvatsku zastavu ili tako nešto. Ali radio sam već hrvatsku tetovažu, Slavonac i katedrala, Markova crkva'', otkrio nam je.

I upravo je arhitektura ono što ga posebno oduševljava u Zagrebu. Voli i hrvatsku obalu, a prije svega toplinu ljudi i onaj osjećaj kako se ovdje osjeća.

''Sada znam kada te netko pozove na kavu, znam da ću tamo sjediti 4 sata'', smije se.

No prije kave, prednost daje hrani.

In Magazin: Felipe Kramer - 4 Foto: In Magazin

In Magazin: Felipe Kramer - 8 Foto: In Magazin

Hrvatski jezik uči u hodu i zasad zna tek njegove osnove. No i malo više od toga, ako u obzir uzmemo psovke koje je naučio od svojih klijenata i kolega.

I dok mu jezik još uvijek zadaje pokoji problem, životne promjene očito ne. Tako mu i Hrvatska vjerojatno neće biti posljednja stanica. No dok je tu, maksimalno uživa gradeći novo poglavlje svoje priče.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Sjećate li se stroge majke iz Titanica? S Clintom Eastwoodom dobila je kćer, a danas izgleda ovako

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Na koncertu Magazina pjevala druga pjevačica, Lorena Bućan otkrila nam je što se dogodilo!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Živjeli su kao brat i sestra: Hollywoodski par godinama je intrigirao javnost svojim neobičnim odnosom

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se temperamentne Anđelke iz serije Na granici? Zanimljivo je kako je dobila ulogu