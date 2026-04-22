Sjećate se prvog nastupa Doris Dragović na Eurosongu? S njom je nastupio i velikan kojeg smo prerano izgubili

Jedna od prvih samostalnih pjesama Doris Dragović nakon izlaska iz grupe More bila je "Željo moja", s kojom je nastupala na Eurosongu 1986. godine.

Glazbena karijera Doris Dragović započela je kada je postala članica grupe More tijekom osamdesetih, a već 1986., godinu dana nakon albuma "Tigrica", izašla je iz benda i započela samostalnu karijeru. Iako je tijekom četiri desetljeća glazbenog i diskografskog rada nanizala niz hitova koje i danas rado pjevamo, ključna točka odvila se prije 40 godina, kada smo prvi puta čuli "Željo moja".

Ta pjesma, po kojoj je nazvan i njezin prvi album, obilježila je i njezin prvi odlazak na Eurosong 1986., što je i danas jedan od ključnih trenutaka njezine karijere, ali i jugoslavenske eurovizijske povijesti jer je označio povratak na veliko europsko glazbeno natjecanje nakon jednogodišnje pauze.

Galerija 26 26 26 26 26

Dragović je izborila nastup na Eurosongu pobjedom na Jugoviziji 1986., održanoj u Prištini, gdje je s pjesmom "Željo moja" nadmašila snažnu konkurenciju tadašnjih velikih imena jugoslavenske scene poput Lepe Brene, Nede Ukraden, Novih fosila i Harija Mata Harija.

Natjecanje je okupilo 16 izvođača, a pobjednika su birali regionalni žiriji iz svih republika i pokrajina, što je već tada izazivalo rasprave i kontroverze oko glasanja i regionalnih preferencija.

Doris Dragović - 1 Foto: YouTube Screenshot

Doris Dragović - 6 Foto: YouTube Screenshot

Jugovizija je tih godina često bila poprište neslaganja između publike i žirija, a ni 1986. nije bila iznimka. Iako je Doris odnijela pobjedu, dio javnosti smatrao je da su favoriti bili drugi izvođači, što je dodatno podiglo interes za njezin nastup na Eurosongu.

Unatoč tome, očekivanja su bila velika – Doris je već tada bila prepoznata kao snažan vokal, a pjesmu je potpisao Zrinko Tutić, jedan od najuspješnijih autora toga vremena.

Doris Dragović Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Doris Dragović Foto: Paun Paunovic / Cropix

Doris Dragović - 3 Foto: YouTube Screenshot

Zanimljivo, na bubnjevima ju je pratio Jasmin Stavros, koji je svojedobno bio jedan od najtraženijih bubnjara, a koliko su ga poštovali, pokazuje i to da su mu Amerikanci nudili zelenu kartu da ostane u SAD-u, što je odbio.

Eurosong 1986. održan je u norveškom Bergenu, a sudjelovalo je 20 zemalja. Doris je nastupila druga po redu, što se često smatra nezahvalnom pozicijom jer pjesma ostaje manje zapamćena tijekom večeri.

Doris Dragović Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Doris Dragović Foto: Vojko Basic / CROPIX

Iako nije ostvarila pobjedu, koja je na koncu pripala Sandri Kim, Doris je osvojila 49 bodova i završila na 11. mjestu, što je bio solidan rezultat u konkurenciji tadašnjih eurovizijskih hitova. Jugoslavenska publika pružila joj je veliku podršku, a "Željo moja" ubrzo je postala jedna od najpoznatijih domaćih eurovizijskih pjesama svih vremena.

Za svoj prvi Eurosong Doris je odabrala elegantan i klasičan scenski izgled, u skladu s baladom koju je izvodila, naglašavajući vokal i emociju, što je bio čest pristup tog vremena kada su interpretacija i pjesma bile u prvom planu.

Doris Dragović Foto: Donat Rogić

Doris Dragović Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Iako rezultat nije bio spektakularan, nastup iz 1986. bio je važna prekretnica – ne samo za Doris, koja je te godine započela i solokarijeru, već i za jugoslavensku glazbenu scenu.

"Željo moja" ostala je evergreen, a Doris Dragović kasnije će se vratiti na Eurosong 1999. i ostvariti još veći uspjeh – ali upravo je Bergen 1986. bio početak njezine eurovizijske priče.

