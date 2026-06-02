Od najveće zvijezde telenovela do životnog sloma: Miljenik publike uspio se vratiti kad su ga svi otpisali

Rafael Amaya je prošao put od perspektivnog Televisina glumca preko međunarodne slave i teške borbe s ovisnošću do uspješnog povratka na male ekrane.

Hrvatska publika Rafaela Amayu najbolje poznaje kao Aurelia Casillasa iz megapopularne serije "Gospodar neba" (El Señor de los Cielos), no iza jednog od najpoznatijih latinoameričkih glumaca krije se životna priča puna uspona, padova, ljubavi, ovisnosti i velikog povratka.

Danas ga mnogi smatraju jednim od najuspješnijih glumaca koje su iznjedrili Televisa i Telemundo, ali njegov put do slave bio je daleko od jednostavnog.

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Rafael Amaya - 1 Foto: YouTube Screenshot

Rafael Amaya - 6 Foto: YouTube Screenshot

José Rafael Amaya Núñez rođen je 28. veljače 1977. godine u Hermosillu, glavnom gradu meksičke savezne države Sonore. Kada je imao pet godina, njegova se obitelj preselila u Tecate u Baja Californiji, gdje je proveo djetinjstvo i mladost. Već tada pokazivao je interes za sport, glazbu i glumu te je pohađao satove kazališta i glazbe.

Nakon završetka srednje škole otišao je u San Diego u Kaliforniji kako bi studirao, no fakultet nikada nije završio. Umjesto toga odlučio se vratiti u Meksiko i okušati sreću u glazbi.

Rafael Amaya - 2 Foto: Profimedia

Prije glume Amaya je pokušao ostvariti karijeru kao pjevač. Nastupao je s grupom Palapa Band, a jedno vrijeme bio je povezan i s popularnim sastavom Garibaldi. Ipak, ubrzo je shvatio da ga više privlači gluma pa se upisao u prestižni Centro de Educación Artística (CEA), glumačku školu televizijske kuće Televisa.

Prvu televizijsku ulogu dobio je 2000. godine u telenoveli "La casa en la playa", nakon čega su uslijedile serije "Sin pecado concebido", "Salomé", "Amar otra vez" i brojne druge produkcije koje su ga pretvorile u jedno od novih lica Televisinih sapunica.

Rafael Amaya - 9 Foto: YouTube Screenshot

Rafael Amaya - 5 Foto: Profimedia

Tijekom prvog dijela karijere posebno se istaknuo u telenovelama "Salomé", "Amar otra vez" i "Las dos caras de Ana", u kojoj je ostvario jednu od svojih prvih velikih glavnih uloga. Upravo mu je ta serija donijela status miljenika publike i otvorila vrata međunarodne karijere.

U to vrijeme već se smatrao jednim od najperspektivnijih mladih glumaca u Meksiku.

Godine 2006. donio je odluku koja će obilježiti njegovu karijeru – napustio je Televisu i potpisao ugovor s Telemundom. Tamo je dobio zrelije i kompleksnije uloge, a publika ga je mogla gledati u serijama "Alguien te mira" i "La Reina del Sur".

Rafael Amaya - 5 Foto: YouTube Screenshot

Rafael Amaya - 7 Foto: YouTube Screenshot

Posebno je važna bila uloga El Güera u "La Reini del Sur", jer je upravo taj lik poslužio kao svojevrsna preteča Aurelia Casillasa, lika koji će ga pretvoriti u svjetsku zvijezdu.

Pravi proboj dogodio se 2013. godine kada je dobio glavnu ulogu u seriji "El Señor de los Cielos". Amaya je utjelovio Aurelia Casillasa, lika inspiriranog stvarnim narkobosom Amadom Carrillom Fuentesom.

Serija je postala jedan od najvećih hitova u povijesti Telemunda, a Amaya je godinama bio njezino zaštitno lice. Zahvaljujući toj ulozi osvojio je brojne nagrade i postao jedno od najprepoznatljivijih imena latinoameričke televizije.

Rafael Amaya - 10 Foto: YouTube Screenshot

Rafael Amaya - 1 Foto: Profimedia

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Osim u "Gospodaru neba", kao Aurelio Casillas pojavljivao se i u serijama "Señora Acero", "El Chema" te američkoj verziji "Kraljice juga" (Queen of the South).

Na vrhuncu slave dogodio se veliki životni slom. Godinama su kružile glasine o problemima s alkoholom i drogama, a glumac se postupno počeo povlačiti iz javnosti. Situacija je kulminirala 2019. godine kada je završio na rehabilitaciji, nakon čega je i sam priznao da je izgubio kontrolu nad vlastitim životom.

Njegovo iznenadno odsustvo iz "Gospodara neba" izazvalo je brojne špekulacije, a mnogi su vjerovali da se više nikada neće vratiti glumi.

Rafael Amaya - 3 Foto: YouTube Screenshot

Rafael Amaya - 4 Foto: YouTube Screenshot

Nakon liječenja i rada na sebi, Amaya se postupno počeo vraćati javnom životu. Sam je priznao da je morao promijeniti navike, naučiti voljeti sebe i potpuno redefinirati svoj život.

Veliki povratak dogodio se kada se ponovno pojavio kao Aurelio Casillas u novim sezonama "El Señor de los Cielos". Povratak je oduševio obožavatelje, a serija je ponovno postala jedna od najgledanijih produkcija Telemunda.

Njegov privatni život godinama je punio naslovnice latinoameričkih medija. Najpoznatija je njegova veza bila s glumicom Anom Layevskom, koju je upoznao tijekom snimanja serije "Las dos caras de Ana". Par je bio zajedno nekoliko godina i mnogi su očekivali vjenčanje, no veza je završila 2010. godine.

Rafael Amaya - 4 Foto: Profimedia

Nakon toga započeo je vezu s glumicom Angélicom Celayom. Njih dvoje čak su se i zaručili, ali ni ta ljubavna priča nije dobila sretan kraj te su se razišli 2015. godine.

Iako su ga mediji često povezivali s drugim poznatim ljepoticama, Amaya posljednjih godina privatni život drži podalje od javnosti.

Rafael Amaya - 2 Foto: YouTube Screenshot

Nakon što je 2024. najavio odlazak iz "Gospodara neba", činilo se da zatvara jedno veliko poglavlje karijere. Međutim, početkom 2026. potvrđeno je da će se ponovno vratiti ulozi Aurelia Casillasa u novoj, posljednjoj sezoni franšize, što je izazvalo veliko oduševljenje među obožavateljima.

Danas 49-godišnji Rafael Amaya otvoreno govori o svom oporavku, zdravijem načinu života i lekcijama koje je naučio nakon godina borbe s ovisnošću. Iako iza sebe ima teška razdoblja, ostaje jedna od najvećih zvijezda latinoameričkih serija i glumac kojeg publika i dalje obožava gledati na malim ekranima.

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