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Od najveće zvijezde telenovela do životnog sloma: Miljenik publike uspio se vratiti kad su ga svi otpisali

Piše E. G., Danas @ 06:54 Nekad i sad komentari
Rafael Amaya - 11 Rafael Amaya - 11 Foto: YouTube Screenshot

Rafael Amaya je prošao put od perspektivnog Televisina glumca preko međunarodne slave i teške borbe s ovisnošću do uspješnog povratka na male ekrane.

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