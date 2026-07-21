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egzotika i mir

Tko krstari luksuznim jahtama, a tko odmor provodi aktivno? Istražili smo gdje ljetuju Modrić, Nina, Kovačić!

Piše Davor Garić, Danas @ 18:11 inMagazin komentari
Mateo i Izabel Kovačić - 5 Mateo i Izabel Kovačić - 5 Foto: Instagram

Mateo Kovačić s obitelji se otisnuo u egzotične krajeve otočja Turks i Caicos, a Luka Modrić i Ivan Perišić ljetuju na našoj obali. Nina s majkom ljetuje na Hvaru, a naš je Davor Garić istražio tko krstari luksuznom jahtom, tko se samo izležava na plaži, a koje zvijezde odmaraju aktivno.

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