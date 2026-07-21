Tko krstari luksuznim jahtama, a tko odmor provodi aktivno? Istražili smo gdje ljetuju Modrić, Nina, Kovačić!

Mateo Kovačić s obitelji se otisnuo u egzotične krajeve otočja Turks i Caicos, a Luka Modrić i Ivan Perišić ljetuju na našoj obali. Nina s majkom ljetuje na Hvaru, a naš je Davor Garić istražio tko krstari luksuznom jahtom, tko se samo izležava na plaži, a koje zvijezde odmaraju aktivno.

Sunce, more, vrući pijesak i najmiliji... Po dozu ljetnog odmora zaputile su se i naše nogometne zvijezde.

Mateo Kovačić s obitelji odmara se na otocima Turks i Caicos. Prekomorski je to teritorij Ujedinjenog Kraljevstva smješten u Atlantskom oceanu. Mateo je objavio fotografije obiteljskih trenutaka sa suprugom Izabel, sinom Ivanom i kćeri Lunom.

Mateo i Izabel Kovačić - 5 Foto: Instagram

''Svaki dobar dar, svaki savršen poklon - odozgor je'', citirao je stih iz Poslanice svetog Jakova i još jednom pokazao koliko mu je vjera važna.

Rukometaš Filip Ivić otkrio je detalj susreta s Lukom Modrićem u Petrčanima pokraj Zadra, a Ivan Perišić aktivan je i na odmoru. Godišnji s obitelji provodi na otoku Zlarinu.

Luka Modrić Foto: In Magazin



Nives Celzijus u ljetu uživa kao da sutra ne postoji. Pokazala je svoju kolekciju kupaćih kostima i lepršavih ljetnih kombinacija, a nama samo preostaje brojiti Nivesine tetovaže.

Nives Celzijus - 6 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Njezina prijateljica Snježana Schillinger sa suprugom krstari našom obalom. U objavi na društvenim mrežama otkrila je koji joj je kutak Lijepe naše najdraži - upravo se tamo i udala.



Dalmatinski šarmer Šime Elez uživa na gradskoj plaži. Pokazao je raskošni prsni koš i našalio se na svoj račun.



Hvar je drugi dom naše glazbenice Nine Badrić. Ondje ljeti puni baterije, a sad joj je u društvo stigla i najvažnija žena u životu.

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''Tradiciju ne treba mijenjati. Svako ljeto sedmi mjesec rezerviran je za mamu i Hvar''.



Atraktivna Miss Universe Hrvatske 2025. Laura Gnjatović ljeto provodi u Dubrovniku, aktivno, vozeći sup. Mlada Zadranka planira i svoje vjenčanje. Sa svojim partnerom u bračnu će luku uploviti dogodine. O tome ne razmišlja influencerica Meri Goldašić. I ona je pokazala svoju liniju misice, ali i otkrila o čemu horoskopski ovnovi poput nje razmišljaju dok se sunčaju na plaži.

Laura Gnjatović Foto: Instagram



''Ležim već 12 minuta. Mislim da je vrijeme za neku avanturu. Idemo na brod. Gdje je sup? Ima li netko sup? Ima jedan super restoran sat i pol vožnje odavde. Ja mislim da bih ja trebala otvorit još jednu firmu. Jebote, vidi ovoj kupaći! Ja bih ovo bez problema mogla proizvodit. Hladno mogu 200% marže nabit. Neću više ništa planirat, nakon ovih 7 dana što sam isplanirala, osmi dan će sve bit spontano'', našalila se Meri na svoj račun.

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S vjetrom i soli u kosi ljeto provodi i glumica Ana Gruica Uglešić. Pokazala je da i u prirodnom izdanju bez teške šminke izgleda besprijekorno. Sa sinom Maratom vozila je sup i pokazala da savršeno ljeto čine male stvari s ljudima koji su nam dragi.

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