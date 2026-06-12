Od djevojčice iz Budimpešte do šahovske legende: Kako je Judit Polgar postala kraljica šaha?

Od djevojčice iz Budimpešte do jedne od najvećih šahovskih legendi svih vremena. Priča mađarske šahistice Judit Polgar dostojna je filmskog scenarija, a titula kraljice šaha najbolje je opisuje. Kako je tekao njezin put, kako je ženama u šahu, ali i još pokoji detalj iz života podijelila je s našom Dijanom Kardum.

Pobijedila je svjetske prvake, srušila rekorde i promijenila povijest igre, koju su desetljećima smatrali muškom domenom. Judit Polgár nije postala samo najbolja šahistica svih vremena – postala je jedna od najvećih koje je svijet ikada vidio.

Danas njezina nevjerojatna životna priča živi i na filmskom platnu. A svoju priču ispričala je i na ovogodišnjem Sunset Sports Festivalu.

''Bilo je to novo iskustvo, vidjeti premijeru na Sundanceu jer je bila pred 12 tisuća ljudi. Za te ljude, mnogi od njih nikad nisu čuli za mene i moju priču. Kad je film završio, otišla sam na pozornicu i dobila standing ovations'', priča Judit Polgar.

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Šah je u njezin život ušao vrlo rano. Odrastala je u obitelji Polgár, danas poznatoj kao jednoj od najuspješnijih šahovskih obitelji u povijesti.

Kraljica šaha Judit Polgar Foto: In Magazin

''Šah sam počela igrati u dobi od pet godina. To je bilo prirodno jer sam odrasla u obitelji u kojoj je šah bio normalna stvar. Susan najstarija sestra je sedam godina starija, a druga godinu i pol. I ja sam igrala šah - samo sam pratila sestre, znate kakve su sestre uvijek želite raditi što i one. I tako sam počela'', govori Judit te dodaje.

''Moj otac je pokazivao neke osnovne elemente šaha i riješenja i taktike i brzo sam to zapamtila i počela pobjeđivati''.

Već kao tinejdžerica rušila je rekorde. Postala je najmlađa velemajstorica na svijetu, a kasnije i jedina žena koja je ušla među deset najboljih šahista svijeta. No cilj joj nikada nije bio dominirati samo u ženskoj konkurenciji.

Kraljica šaha Judit Polgar Foto: In Magazin

''Kad si u tome ne misliš da je to neka čarolija, ali razumjela sam da radim nešto posebno. Ali to nije bio moj cilj, biti svjetski broj jedan među ženama. To se dogodilo zbog mojih sjajnih rezultata, ali ja sam htjela biti najbolja među svima''.

Njezin otac vjerovao je da je svako dijete genij. Judit i njezine dvije sestre školovao je kod kuće. Još prije rođenja svojih kćeri tvrdio je da će od njih stvoriti vrhunske šahistice. Njegova odvažna teorija pokazala se točnom – sve tri ostvarile su iznimne rezultate. Danas se i ona bavi edukacijom.

Kraljica šaha Judit Polgar Foto: In Magazin

''Vjerujem da od svakog djeteta možete dobiti fantastične stvari. Koliko mnogo to je druga priča ali svi od svakog djeteta pokušajte dobiti najbolje. Mislim da kako roditelji podupiru svoje dijete i u kakvom sustavu odrastaju radi veliku razliku i jako je izazovno ovih dana''.

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''Velika je šansa ako djeca koriste umjetnu inteligenciju prerano dogodit će se da se mozak neće razviti dovoljno kako bismo htjeli i to je činjenica. Zbog toga mislim da je kvalitetno vrijeme, pričanje priča, odlazak na plažu i igranje igara bitno''.

Ženama uspjeti u šahu, priznaje, nije nimalo lako.

Kraljica šaha Judit Polgar Foto: In Magazin

''Više je potpore i poticanja za dječake da su natjecateljski nastrojeni. U svemu. Djevojčice krenu s igrom, sviđa im se, sviđa im se atmosfera, sviđa im igrati s drugim djevojčicama. Nekad idu na mješovita natjecanja, ali ne idu od toga da im se sviđa, sretna sam do pravih natjecanja. Ne potiče ih se da idu dalje od trenera''.

Šah na vrhunskoj razini zahtijeva nevjerojatnu koncentraciju i izdržljivost. Neke njezine partije trajale su gotovo cijeli dan.

''Što se tiče poteza jedan je imao 112 poteza, to je bilo dugo, a vremenski 8- 9 sati''.

Kraljica šaha Judit Polgar Foto: In Magazin

A među stotinama velikih pobjeda teško je izdvojiti samo jednu.

''Imam veliku kolekciju, ali ako moram izabrati jednu povijesno gledano pobjeda protiv Kasparova, jedna od najboljih igara protiv Ananda, ali imam ih''.

Rekordi će se možda jednog dana srušiti, ali ono što je Judit Polgár promijenila, teško će se ponoviti. Svojim je uspjesima dokazala da vrhunski šah nema ni muški ni ženski predznak – samo najbolje igrače.

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