Koncert "Vjera, obitelj i domovina" okupio Hrvate iz dijaspore!

A sad vas vodimo na veliko okupljanje Hrvata iz dijaspore. I to na koncertu koji je ovog tjedna održan u Zagrebu. Što našim iseljenicima najviše nedostaje iz domovine, planiraju li se vratiti u Hrvatsku, ali i što kažu oni koji su se vratili, otkriva naša Julija Bačić Barać.
Zbog glazbeno-duhovnog spektakla pod nazivom "Doma je najljepše - vjera, obitelj i domovina" u dvoranu Lisinski stigli su brojni Hrvati raseljeni po Europi i svijetu. A među izvođačima bila su i dvojica Samoanaca s Novog Zelanda, zaljubljenika u hrvatsku glazbu.3 vijesti o kojima se priča "došao je i taj dan!" Objavila video: Pogledajte kako se kći Nives Celzijus sredila za maturalnu večer! emotivna objava Kako izgleda partnerica Dina Drpića? Doveo ju je na maturalnu zabavu svoje kćeri uspješna glumica Hrvatsku javnost rastužila je vijest o odlasku legendarne Zorke, bila je u braku s kolegom glumcem
Pjevala je na ovom susretu domovinske i iseljene Hrvatske i klapa Berlin.
Domovina i osjećaj pripadnosti ono je za čim čeznu mnogi Hrvati u dijaspori.
A želja organizatora ovakvih susreta je: ''Da će ovo potaknuti i povratak koji je gospodarski potreban Hrvatskoj svih tih Hrvata koji žive više van Hrvatske nego tu''.
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Koncert Foto: In Magazin
Jedan od povratnika je pjevač Darko Capo, koji se s obitelji vratio u Hrvatsku iz Švicarske, u kojoj je rođen.
''Ovdje je stvarno prelijepo u domovini. Sve nam je falilo, sloboda, druženje, ljudi, prijatelji'', govori.
Koncert Foto: In Magazin
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A svi koji nisu tu, dobro znaju što im najviše nedostaje iz Lijepe Naše:
''Piti kaficu s prijateljima, toga nema toliko u Njemačkoj, tu je sve laganini, svi su pričljivi, sretni, a u Njemčakoj je uvijek više posao'', govore tamburaši Hrvatski čuvari.
Vjera, obitelj i domovina vrijednosti su koje su isticane cijele večeri.
''Obitelj je ta koja te drži, a domovina je sama po sebi mjesto gdje se rađaš i gdje umireš'', izjavio je Mirko Švenda Žiga.
Koncert Foto: In Magazin
Koncert Foto: In Magazin
Poseban trenutak bio je kad su na pozornicu izašli hrvatski branitelji.
Večer ponosa i zajedništva - tako bismo najbolje mogli opisati ovaj emotivni koncert, koji je barem nakratko okupio dio onih kojima je domovina daleko.
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