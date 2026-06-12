Koncert "Vjera, obitelj i domovina" okupio Hrvate iz dijaspore!

A sad vas vodimo na veliko okupljanje Hrvata iz dijaspore. I to na koncertu koji je ovog tjedna održan u Zagrebu. Što našim iseljenicima najviše nedostaje iz domovine, planiraju li se vratiti u Hrvatsku, ali i što kažu oni koji su se vratili, otkriva naša Julija Bačić Barać.

Zbog glazbeno-duhovnog spektakla pod nazivom "Doma je najljepše - vjera, obitelj i domovina" u dvoranu Lisinski stigli su brojni Hrvati raseljeni po Europi i svijetu. A među izvođačima bila su i dvojica Samoanaca s Novog Zelanda, zaljubljenika u hrvatsku glazbu.

Pjevala je na ovom susretu domovinske i iseljene Hrvatske i klapa Berlin.

Domovina i osjećaj pripadnosti ono je za čim čeznu mnogi Hrvati u dijaspori.

A želja organizatora ovakvih susreta je: ''Da će ovo potaknuti i povratak koji je gospodarski potreban Hrvatskoj svih tih Hrvata koji žive više van Hrvatske nego tu''.

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Koncert Foto: In Magazin

Jedan od povratnika je pjevač Darko Capo, koji se s obitelji vratio u Hrvatsku iz Švicarske, u kojoj je rođen.

''Ovdje je stvarno prelijepo u domovini. Sve nam je falilo, sloboda, druženje, ljudi, prijatelji'', govori.

Koncert Foto: In Magazin

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A svi koji nisu tu, dobro znaju što im najviše nedostaje iz Lijepe Naše:

''Piti kaficu s prijateljima, toga nema toliko u Njemačkoj, tu je sve laganini, svi su pričljivi, sretni, a u Njemčakoj je uvijek više posao'', govore tamburaši Hrvatski čuvari.

Vjera, obitelj i domovina vrijednosti su koje su isticane cijele večeri.

''Obitelj je ta koja te drži, a domovina je sama po sebi mjesto gdje se rađaš i gdje umireš'', izjavio je Mirko Švenda Žiga.

Koncert Foto: In Magazin

Koncert Foto: In Magazin

Poseban trenutak bio je kad su na pozornicu izašli hrvatski branitelji.

Večer ponosa i zajedništva - tako bismo najbolje mogli opisati ovaj emotivni koncert, koji je barem nakratko okupio dio onih kojima je domovina daleko.

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