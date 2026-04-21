Anamarija Asanović o bračnoj sreći s Ivanom Karačićem: ''Lipo je u tome braku''

Sunce je zagrijalo taman koliko treba, more je mirno, a u trogirskoj marini više od 200 plovila. Upravo ondje naš Gordan Vasilj razgovarao je sa Snježanom Schillinger, koja smatra da se njezin suprug Franz dobro oženio. Antea Kodžoman otkriva je li se navikla na novo prezime Gaćeša, a Anamarija Asanović priznala je tko je njezina desna ruka.

Atmosfera kao u špici sezone vladala je proteklih dana u marini u Segetu Donjem kod Trogira. Među rekordnih 180 izlagača na Međunarodnom sajmu nautike zatekli smo i Snježanu Schillinger sa suprugom Franzom.

''Moj muž se jako dobro oženio, kako to već Austrijanci rade. On je mene prvo angažirao kao PR-a i kao marketing event menadžera, onda je zaključio: ‘Sad će ona meni svaki mjesec slati po dva-tri računa, ajde, idem ja nju oženiti.’ Pa onda je oženim, pa ajde: ‘Ljubavi, dobila si tu torbicu, ajde, idemo na ručak, ne možeš mi slati račun.’ Tako da imali smo mi oko toga par puta objašnjavanja, on se ljuti na to kad ja to kažem, ali to je istina.''

Iako već 20 godina posjeduje dozvolu za skipericu, poznata poduzetnica se još uvijek susreće s predrasudama o ženama na brodu.

''Ja imam dozvolu za brod do 17 metara i onda uvijek očekuju da izađe muškarac, misle da ću ja samo baciti konop. Ja nekad znam doći sama s našim brodom koji je dug 14 metara pa onda to ljudima bude čudno što će se dogoditi i dalje im je to nevjerica.''

Bračnom paru Schillinger društvo u Dalmaciji pravili su njihovi kumovi, bivša manekenka i nekadašnja Kraljica Hrvatske Antea Kodžoman, koja sada nosi prezime Gaćeša, i njezin suprug, za kojeg se udala prošle godine.

''Još uvijek na nekakvim rezervacijama stavljaju Kodžoman, ali dobro, to tako ide. Lijepo nam je.''

Bivša manekenka posljednje tri godine radi u agenciji za nekretnine.

''Volim posao, zanimljiv je, jako je dinamičan, zna biti i stresan, ali je stvarno jako zanimljiv i tu sam se baš pronašla.''

U jedinstvenom ambijentu mora i nautike sjajno se uklopila i modna prezentacija Anamarije Asanović, kojoj je cijelo vrijeme pomagala 10-godišnja kći Zorka.

''Ona je moja desna ruka, definitivno, lagano prebacujem svoj posao na nju, barem ove stvari koje su joj uvijek zabavne. Vidjet ćemo koliko će to sve trajati, ali naravno da je tu uz mene, da joj se sviđa ovo što radimo. Nadam se da će i ona jednog dana u nekom mom smjeru.''

Splitska dizajnerica, koja će uskoro predstaviti novi brend, ne krije koliko uživa u ljubavi sa suprugom Ivanom Karačićem, s kojim je u bračnu luku uplovila prije godinu i pol.

''Lipo je u tome braku, ne znam kako drugačije opisati, odlična je podrška, pravi prijatelj i partner i sve na toj listi što ide, da ne bih nešto zaboravila.''

Najveću pozornost među 200 plovila plijenila je ova talijanska ljepotica.

''70 stopa, to je nekih 21,5 metar, košta sitnih 5 milijuna eura'', kaže Željko Baotić.

''Talijanski dizajn s luksuznim interijerom, pomičan namještaj koji možete prilagoditi potrebama, npr. za feštanje ili za svečanu večeru. Koncept ove jahte je da imate vidljivost, velike panoramske prozore, svjetlost, zrak, da se osjećate ugodno i opušteno'', dodaje Zlatko Ćošković.

Atraktivni brodovi, sunce, more i 15 tisuća posjetitelja iz cijele Europe potvrđuju da je srednja Dalmacija postala nezaobilazna točka na karti nautičkog turizma.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Kako izgleda supruga Amara Bukvića? Glumac je podijelio njihovu rijetku zajedničku fotografiju

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity "Udarac mu je rasjekao glavu": Bivši članovi One Directiona u žestokom fizičkom obračunu?