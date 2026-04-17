Zbog oružja završili na policiji: Alka o drami na snimanju spota za novu pjesmu

Sljedeća priča mogla bi vas zaraziti svojim ritmom. Alka Vuica i Mrle odlučili su otpjevati kraj svijeta, a pritom nisu štedjeli nikoga. Pjesmu ''Rata-ta-ta-ta'' od početka prati luda priča – od prostog teksta do policijske intervencije na snimanju videospota. Dozu vrckastih nota, apokalipse i žestoke akcije donosi naš Dino Stošić.

Dobijete provokativnu i nevjerojatno zaraznu glazbenu priču! Alka Vuica i Damir Martinović Mrle na nišan su stavili sve što nas žulja, a njihova suradnja ''Ra Ta Ta Ta'' nastala je kao odgovor na crne prognoze kojima smo svakodnevno bombardirani.

''Sasvim slučajno. Znači, pjesma je nastala za vrijeme korizme, ja sam kao bila u korizmi. I onda, kako su stalno stizale te grozne vijesti, bila sam u Istri, jela sam ribu i rekla sam: ''Ma f***, popit ćemo malo vina jer tko zna, možda će sutra kraj svijeta'', kaže Alka.

Ideja o suradnji rodila se na obali Rovinja. Alka je odmah znala – jedini koji može parirati njezinoj energiji je Mrle.

''Sjetila sam se Mrleta i Mrle je odmah pristao, smijao se, sviđalo mu se. Napisala sam dio teksta za njega jer njegov je bio preprost. Moj je puno finiji. I evo, napravili smo pjesmu da obilježimo ovo vrijeme, zapravo na neki način jednu ironiju oko cijelog ovog rata. Mi se samo zezamo, ali zapravo je stvarno žalosno da se neki ljudi bogate dok drugi pogibaju i umiru i to je prestrašno nešto što se događa danas u svijetu.''

No, ono što je trebalo biti tek zabavno snimanje videospota pretvorilo se u pravu dramu! Zbog rekvizita koji su izgledali previše stvarno intervenirala je i policija, a Alka i ekipa mislili su da se isprva radi o šali.

''Pa evo, što mislite o ovom pištolju? Evo, ovo je totalni nesporazum'', kaže Mrle.

''Pa naravno da smo mislili, činilo nam se to suludo da se netko uzrujava oko oružja koje je otpisano, ali naš redatelj Šima Eškinja htio je da bude pravo oružje, mada je to sve zablindirano, ne može se pucati iz toga. Ali u spotu, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, Mrle puca i izgleda zapravo kao Johnny Depp koji glumi hrvatskog Ramba. Ja mislim da si ti pravi hrvatski Rambo.''

Alka se kroz osmijeh prisjetila te besane noći.

''Ana je bila sa mnom u hotelu, a Mrle je otišao Ivanki u Rijeku, on nije ni znao što se događa do jutra. On je spavao sa svojom ženom, ja sam spavala sama, a Ana u susjednoj sobi. Ali prvo su zvali Anu jer je Ana zapravo išla po oružje i ona je imala dozvolu i, mislim, morala sam i ja sići, ali evo ga. Dobro, sve je dobro završilo, ja mislim da mi imamo hit, a to je najvažnije. I da će se naša pjesma slušati, znači od Amerike do Dubaija.''

Ovaj osebujni duo ima i jasnu viziju kako popraviti svijet. Da se njih pita, popis zabrana bio bi kratak, ali itekako jasan.

''Naftu bi trebalo zabraniti'', kaže na svoj način Mrle.

''Da, naftu bi trebalo zabraniti. A trebalo bi zabraniti i političarima koji su prešli 70 godina da se bave politikom. To je definitivno jer im pamet smeta'', dodaje Alka.

Satira, umjetna inteligencija i prstohvat čistog bunta recept su za ovaj glazbeni koktel koji bi mogao obilježiti ovu godinu. Alka i Mrle pokazali su da su majstori spektakla te da uz njih dvoje nikad nije dosadno.

