Meghan Markle s druženja koje je papreno naplatila otišla brže nego što su mnogi očekivali

Susret s Meghan Markle skupo je koštao, ali nije dugo trajao. Na luksuznom događaju u Sydneyju bivša vojvotkinja od Sussexa zadržala se tek oko dva sata.

Meghan Markle pojavila se na ekskluzivnom događaju u Sydneyju na kojem su obožavateljice za susret s njom platile i do 1700 funti (oko 1900 eura), no s njima je provela tek oko dva sata, piše Daily Mail.

Bivša vojvotkinja od Sussexa bila je glavna gošća na ženskom seminaru ''Her Best Life'', a procjenjuje se da bi joj samo to pojavljivanje moglo donijeti i do 130.000 funti (oko 150.000 eura). Za dodatnih 500 dolara gošće su mogle dobiti i fotografiju s njom.

Događaj je održan u luksuznom hotelu u Sydneyju. Uzbuđene gošće počele su pristizati već od 15 sati zbog strogih sigurnosnih mjera, dok je službeni program započeo u 17 sati.

Na pozornici, koja je podsjećala na američki televizijski studio u stilu Oprah, Meghan se obratila okupljenima i govorila o životu u javnosti. Požalila se na svoj, kako ga je opisala, ''vrlo težak'' život, istaknuvši da je izložena napadima još od trenutka kada se udala za princa Harryja. Iako je, kako kaže, doživjela i brojne lijepe trenutke, poput vjenčanja i rođenja dvoje djece, naglasila je da već deset godina trpi stalne kritike.

Meghan je tijekom obraćanja istaknula da su joj djeca, Archie i Lilibet, najveća inspiracija. Priznala je i da ju je roditeljstvo naučilo strpljenju.

Pogledaji ovo Nekad i sad Ma tko se nje ne sjeća? Pogledajte kako danas izgleda legendarna Miki iz ''Nad lipom 35''

Prije njezina govora, princ Harry, jedan od rijetkih muškaraca u publici, ustao je i zapljeskao supruzi dok je ulazila u dvoranu. Poljubio ju je, pomogao joj da se popne na pozornicu, a zatim iz prvog reda pratio njezin nastup.

Ipak, mnogima je u oči upalo to što se na događanju zadržala svega dva sata. Već nešto nakon 19 sati napustila je hotel zajedno s Harryjem, dok su gošće luksuznog vikenda nastavile program bez nje.

Nakon toga Meghan i princ Harry uputili su se na ragbi utakmicu u Sydneyju, gdje su večer proveli u VIP loži.

Pogledaji ovo Celebrity Emotivna poruka Ane Begić Tahiri za gledatelje nakon finala naše hit-serije: ''Dragi ljudi...''

Ranije tijekom dana susreli su se s preživjelima terorističkog napada na plaži Bondi u prosincu 2025. godine, a sudjelovanjem na događanju na Sydney Harbouru ujedno su zaključili svoju australsku turneju.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Maja i Šime nakon avanture u inozemstvu uživaju na domaćem terenu, odale ih fotke s Instagrama

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Tko je Splićanka koja nakon pobjede u srpskom talent showu najavljuje velike planove?

Pogledaji ovo Celebrity Thompson priprema novi domoljobni spektakl? Šuška se o velikom koncertu ovog ljeta