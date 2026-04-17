Frontmen TBF-a za IN magazin progovorio o sinčiću: ''Upija kao spužva...''

Možete li spojiti jazz i TBF? Naizgled nespojivo, ali dečki iz popularne splitske grupe itekako znaju svoj posao, u što se uvjerila brojna publika u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Nama je to bila dobra prilika otkriti kakav je Mladen kao otac te sudjeluje li u kućanskim poslovima. A kako je sve zvučalo, procijenite sami u minutama naše Lane Zaninović.

Već po drugi put The Beat Fleet u prepunoj koncertnoj dvorani Lisinski održali su koncert uz pratnju jazz orkestra. I tako je ulični groove njihovih pjesama dobio potpuno novu dimenziju.

''Mi smo odabrali neke pjesme, nismo išli baš gurati da budu samo hitovi, nego baš pjesme koje bi mogle funkcionirati lijepo, dati prostora aranžerima da naprave dobru simbiozu s orkestrom'', kaže Mladen iz TBF-a.

''S njima smo imali već dosta koncerata, jako smo uhodani, to sve nekako diše samo od sebe, a Lisinski je poseban jer stvarno puno ljudi dođe'', govori Miron Hauser.

Nedugo nakon prvog koncerta s TBF-om u Lisinskom, Miron Hauser dobio je još jedan Porin, ovaj put za autorski jazz album ''Moja Kuba''.

''Super je dobiti Porina, odlično je to priznanje od kolega, od struke.''

Svakako, posebno je priznanje i biti otac. Tom se životnom ulogom već šest godina ponosi frontmen TBF-a.

''Ja i on smo top. Naš mali trio doma funkcionira super. Ja ga volim učiti komplicirane riječi koje on upija kao spužva, stvarno postaje dosta elokventan za malo dite od šest godina. Ali ovako, tata kad se vozi u autu, voli početi priču: ''Ajmo sad malo o diverzifikaciji financijskih sredstava'', on to ispali u vrtiću, pa tete kažu – on nama kaže diverzifikacija i tako to.''

Pogledaji ovo Nekad i sad Ma tko se nje ne sjeća? Pogledajte kako danas izgleda legendarna Miki iz ''Nad lipom 35''

Osim što voli učiti izazovne riječi, Mladenov sinčić voli slušati glazbu.

''Je, samo što se meni ne sluša TBF. On me stalno pita da mu puštam, a ja kažem – mama će ti to. Mama je isto fan TBF-a, pa kad vi ostanete sami, onda ti to slušaj – tata se toga nasluša.''

Kao i većinu ljudi, roditeljstvo je i Mladena promijenilo nabolje.

''Rasplačem se češće, na dirljive scene u filmovima i takve stvari, ne podnosim više nasilje. Volio sam Tarantina, sad mi je prenasilan'', smije se Mladen.

Na pozornici siguran i precizan, Mladen je jednako takav i kad su u pitanju kućanski poslovi.

''Ja sam dobar s kućanskim poslovima. U 80 % slučajeva sam ja u kuhinji, nemam problem s tim. Moraš biti samostalna osoba, razumiš, nikad ne znaš – svi imaju putovnice, lako zbrišu.''

Da genetika nije zanemariva, dokazuje i glazbena obitelj Hauser. Miron i brat Stjepan još su kao djeca uživali u notama, a roditeljima je bilo teško odlučiti koji je vještiji u ovoj umjetnosti.

''Da, da, mama svog, tata svog. Ja sam tatin. Svi smo u obitelji u glazbi i uvijek se bavimo samo time i svatko ima svoju karijeru, tako da nam je to i obiteljski i neobiteljski – jednostavno nam je tako'', zaključuje Miron.

I sva sreća da je tako, jer su nam Miron i svi glazbenici koji su s njim ponovno stali na pozornicu koncertne dvorane Lisinski priuštili još jedan glazbeni spektakl koji ćemo dugo pamtiti.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Meghan Markle s druženja koje je papreno naplatila otišla brže nego što su mnogi očekivali

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Tko je pjevačica koja je gostovala u Zagrebu? Iza sebe ima skandal koji joj je umalo uništio karijeru

Pogledaji ovo Celebrity Znate li da je Mile Kekin u mladosti imao bujnu kosu? Fotke je sam podijelio!