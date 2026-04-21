Rijetko viđen izlazak sinova Michaela Jacksona: Jednim detaljem odali su počast ocu

Prince i Bigi Jackson zajedno su se pojavili na premijeri filma o ocu, a svojim izdanjem i simboličnim detaljima odali su mu počast.

Sinovi Michaela Jacksona, Prince i Bigi, rijetko su zajedno u javnosti, no pojavili su se na premijeri biografskog filma o ocu u Berlinu, zajedno s dijelom obitelji.

Posebnu pažnju privukli su modnim izborom i simboličnim detaljem – crvenom trakom u čast Michaelu.

Film je satkan od priče o njegovu životu i karijeri, a u sinopsisu stoji: "Film donosi velik i dojmljiv prikaz njegovih trijumfa i tragedija - od njegove ljudske strane i osobnih borbi do neospornog kreativnog genija, prikazanog kroz njegove najupečatljivije nastupe".

Bigi se rijetko pojavljuje u javnosti, no ranije je poručio: "Svatko od nas troje želi stvarati nešto u čemu će ljudi uživati, ali i nešto što će im biti korisno", dok je Prince o ocu rekao:

"Volio bih vjerovati da bi bio jako ponosan, jer mislim da mu je jedan od glavnih ciljeva bio ne samo širiti poruku pozitivnosti i sreće, nego i vidjeti kako njegova djeca tu poruku doista žive."

Inače, Bigijevo pravo ime je Blanket, a puno ime mu je Prince Michael Jackson II. Bigija je javnost upoznala kada je imao samo devet mjeseci. Tada ga je otac pokazao s balkona hotela u Berlinu u kojem je boravio i pred okupljenima mahao njime iznad ograde, što je izazvalo veliki skandal.

Još dok je bio živ, Michael ga je skrivao od kamera i bliceva fotoaparata tako što bi mu stavljao maske na lice kada bi se zajedno pojavljivali u javnosti.

Nakon što je pjevač preminuo, Bigi se potpuno povukao iz javnosti. Iznimku je napravio krajem 2021. godine kada je za "Good Morning Britain" govorio o temi klimatskih promjena. Tada je novinare proveo i po svojoj kući te pokazao nekoliko stvari koje su pripadale njegovu ocu.

