Maja Šuput o objavljivanju Blooma na društvenim mrežama: ''Zasad nemamo problema...''

Maja Šuput ekskluzivno je u novom podcastu otvorila dušu o majčinstvu i sinu Bloomu, a posebno je raznježila priznanjem da je dječak nevjerojatno sličan njezinom pokojnom ocu Borisu.

Maja Šuput bila je prva gošća u novom u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'', gdje je ekskluzivno progovorila o svom sinu Bloomu i otkrila zanimljive detalje iz privatnog života.

Popularna pjevačica iskreno je ispričala kako gleda na izlaganje djeteta javnosti te priznala da u tome ne vidi ništa sporno.

''Ljudi samo vide nas koji objavljujemo, a ja vidim jako puno ljudi koji slikaju djecu i imaju blur. Meni je potpuno normalno… gledam Kim Kardashian koja cijeli život vodi svoju djecu za ruku i to svi slikaju. Meni je to potpuno normalno, i za naše celebrityje i za strane'', rekla je Maja.

Dodala je kako razumije i one koji skrivaju djecu, ali ističe da je Bloom jednostavno dio njezina života koji ne želi skrivati.

''On je dio mene 24 sata. Uvijek smo bili na putovanjima, uvijek sam snimala sve, uvijek sam njega snimala. Nikad ne okrenem kameru na selfie, uvijek snimam njega. Uvijek mi je bio smiješan i, naravno, kao svaka mama sam ponosna'', priznala je.

Istaknula je i kako zasad nisu imali nikakvih negativnih iskustava zbog njegove prepoznatljivosti.

''Zasad nemamo nijednih problema, dapače, cijeli život ima samo benefite od toga što ga ljudi prepoznaju'', kazala je.

Posebno emotivan dio razgovora odnosio se na sličnost njezina sina s pokojnim ocem Borisom.

''Bloom jako podsjeća na mog pokojnog oca. Moja mama svaki put kad ga vidi doslovno trzne. Baš je genetika odradila svoje, i fizički i ponašanjem'', otkrila je.

Dodala je kako je mali Bloom, iako nikada nije upoznao djeda, od njega naslijedio brojne osobine.

''On je isti moj otac – parfemi, žene, šarm… Mali je to sve pokupio, a nije ga, nažalost, ni upoznao. Kao da svemir nešto odradi po svom'', rekla je.

Na pitanje vidi li i sama svog oca u sinu, Maja je bez razmišljanja odgovorila potvrdno.

''Apsolutno. Skroz je povukao na nas, nije povukao na mog bivšeg muža ništa'', zaključila je, kroz smijeh dodajući kako će zbog sličnog karaktera uvijek imati lagan odnos.

''Isti smo ljudi, ne možeš to vjerovati… Vrlo ćemo se dobro slagati'', rekla je.

