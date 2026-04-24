Priča Pekija iz Drniša: Nazivaju ga jednim od najvažnijih glasova generacije Z

Kažu da je u malim sredinama najteže uspjeti, ali naš idući sugovornik dokazuje suprotno. On je Josip Pekas, a mnogi ga znaju pod imenom Peki. Kako gledaju na njega u rodnom kraju, ali i kako on gleda na titulu glasa generacije? Detalje ima naš Dino Stošić.

Nedavno je oduševio zagrebačku publiku, a Josip Pekas, poznatiji kao Peki, prava je zvijezda u rodnom Drnišu.

Galerija 2 2 2 2 2

''Jako je lijep osjećaj jer to je jako mali grad, svak' svakog zna i sad samo to, ajmo reći kako ste rekli na entu, na neki viši nivo. Ali je sve to isto. Mi se znamo prije nego što sam ja počeo radit glazbu, samo im je sad drago jer imaju nekog iz svog grada koji može predstavit Drniš u glazbenom svjetlu'', izjavio je Peki.

A ovi stihovi zarazili su sve od Vukovara do Dubrovnika. Spoj modernog trapa i dalmatinskog identiteta pokazao se kao dobitna kombinacija.

''Ja i Vojko smo kroz neki smiješan način ispričali priču ljudi s kojim smo mi odrasli. Ja sam iz Zagore, tako da je to priča o nekom mom odrastanju, ja u familiji, doslovno bez pretjerivanja, onak šest Ivana. Do toga je došlo, kao samo smo pričali što zapravo je i ljudima se svidjelo to, prepoznali su, drago im je''.

Prije nego što kroči na pozornicu, priprema uvijek izgleda isto.

''Prije samog nastupa molitva mi baš daje neku mirnoću i emociju i ljubav, pripremu, ali najbitnije mi je da sam sa svojom, kad idem na neki duži put, da sam sa svojom ekipom s kojim sam odrasta i Roka koji mi pušta, s kim sam tu svaki dan, kao želim biti samo okružen svojim ljudima i to je to''.

Pekijevi snovi nekad nisu bili toliko vezani uz ritmove i rimu.

''Kad sam bio dijete NBA i ništa više. Kako su stvari razvijale, srednja škola, realnost je počela udarati. Ja sam skužio da svoj prostor moram ostavljati drugima koji su više zaslužili. Ja ću se potruditi u nekom drugom putu koji je ispa glazba i to je to'', rekao je.

Mnogi ga danas nazivaju jednim od najvažnijih glasova generacije Z.

''Jako lijep, zato što ja ne želim biti taj osjećaj koji ću ja sad prosipat neku filozofiju kroz tekstove nekom, jer mislim da bi ljudima to vjerojatno bilo smiješno da ti ja sad pokušavam osvijestiti neki kao kako bi ti treba. Ne želim biti nametljiv. Ja želim ljudima sreću i pozitivu kroz sve tekstove i lude ritmove iz njih da svima bude dobro i mislim da to koliko-toliko dobro radim'', zaključio je Peki.

Iako se teren promijenio, Peki i dalje uspješno zakucava. Njegovi stihovi postali su himne novih generacija, ali i putevi kojima hoda prema vrhu glazbenih ljestvica.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

