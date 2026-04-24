"Upravo sam ubio oca!" U ovom jezivom dokumentarcu nije sve onako kako se čini...

Priča dokumentarca "I Just Killed My Dad" prati mladića koji je ubio oca, no kroz priču se otkriva da je odrastao u izolaciji i pod njegovom kontrolom, pa slučaj postaje puno složeniji nego što se na prvi pogled čini.

Dokumentarac "I Just Killed My Dad" na prvu djeluje kao još jedna šokantna true crime priča. Naime, mladić hladno priznaje da je ubio vlastitog oca. No kako radnja odmiče, gledatelj shvaća da se iza tog priznanja krije mnogo složenija i uznemirujuća pozadina.

U središtu priče je Anthony Templet, tada 17-godišnjak koji je 2019. godine upucao svog oca Burta Templeta u njihovoj kući u Louisiani. Ono što je policiju odmah iznenadilo bila je njegova smirenost, bez imalo oklijevanja priznao je što je učinio i detaljno opisao događaj. Na prvi pogled, činilo se kao jasan slučaj ubojstva.

Pogledaji ovo inMagazin Priča Pekija iz Drniša: Nazivaju ga jednim od najvažnijih glasova generacije Z

Međutim, dokumentarac kroz tri epizode polako razotkriva sasvim drugačiju sliku. Ispostavlja se da Anthony nije imao normalno djetinjstvo, bio je izoliran od društva, nije pohađao školu na uobičajen način i živio je pod strogom kontrolom oca. Njegov svijet bio je ograničen, a kontakt s vanjskim svijetom gotovo nepostojeći.

Kako se otkrivaju novi detalji, postaje jasno da je Burt Templet imao problematičnu prošlost i odnos sa sinom, uključujući optužbe za manipulaciju, kontrolu pa i zlostavljanje.

Anthonyjeva majka godinama ga je pokušavala pronaći nakon što ga je otac odveo, a njihov odnos bio je potpuno prekinut.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kviz za vrckave! Koliko dobro poznajete život jedne od najvećih zvijezda naše estrade?

Dokumentarac vješto gradi napetost jer gledatelja stavlja u poziciju da preispituje vlastite zaključke. Je li Anthony hladnokrvni ubojica ili žrtva okolnosti? Gdje je granica između samoobrane i zločina?

U konačnici, pravni epilog dodatno potvrđuje kompleksnost slučaja - optužbe protiv Anthonyja s vremenom su ublažene, a presuda je uzela u obzir sve okolnosti njegova odrastanja.

"I Just Killed My Dad" nije samo priča o zločinu, već i o obiteljskim odnosima, traumi i posljedicama dugotrajne izolacije. Upravo zato ostavlja snažan dojam i tjera gledatelje da još dugo nakon gledanja razmišljaju o onome što su vidjeli.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Nekad i sad Sjećate se nje iz komedije s Jimom Carreyjem? Bili su i u braku, evo kako izgleda danas

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Ella Dvornik pokazala poseban kutak doma u Zagrebu, pomno birani detalji odmah se ističu

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako se Valentina Baus oprostila s kolegom koji napušta Novu TV nakon više od 20 godina