Apsolutna kraljica svjetskog prvenstva: Prisjetite se svih Shakirinih pjesma za nogometne mundijale

Kada se spomenu pjesme svjetskog prvenstva u nogometu, većini će prvo na pamet pasti Shakira, kolumbijska zvijezda koja je tijekom godina stvorila nekoliko nezaboravnih himni i postala zaštitno lice najveće nogometne smotre na svijetu.

Malo je glazbenika koji su toliko povezani sa svjetskim prvenstvom u nogometu kao Shakira.

Kolumbijska zvijezda tijekom dva desetljeća postala je zaštitno lice najveće nogometne smotre, a njezine pjesme redovito prate navijače diljem svijeta. Od Njemačke 2006. do aktualnog Mundijala 2026., Shakira je ostavila neizbrisiv trag na nogometnoj pozornici.

Shakira - 6 Foto: Screenshot

Najveći i najprepoznatljiviji hit svakako je "Waka Waka (This Time for Africa)", službena pjesma Svjetskog prvenstva u Južnoafričkoj Republici 2010. godine. Pjesma nastala u suradnji s južnoafričkim bendom Freshlyground postala je globalni fenomen, prodana je u milijunskim nakladama te se smatra jednom od najuspješnijih sportskih himni svih vremena. Mnogi je i danas povezuju s nogometom više nego s bilo kojim drugim sportskim događajem.

No Shakirina priča sa svjetskim prvenstvima počela je i prije pjesme "Waka Waka". Na završnoj ceremoniji Mundijala u Njemačkoj 2006. izvela je posebnu verziju hita "Hips Don't Lie", uz Wyclefa Jeana i Bambooa. Time je prvi put postala dio FIFA-ine nogometne priče.

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Četiri godine nakon velikog uspjeha pjesme "Waka Waka" Shakira se vratila na Svjetsko prvenstvo u Brazilu s pjesmom "La La La (Brazil 2014)", koju je snimila s brazilskim glazbenikom Carlinhosom Brownom. Pjesma je bila među najistaknutijim glazbenim projektima tog prvenstva, a Shakira ju je izvela i na završnoj ceremoniji.

Godine 2026. ponovno se našla u središtu pažnje zahvaljujući pjesmi "Dai Dai", koju je snimila s Burna Boyem. Pjesma je predstavljena kao jedna od glavnih himni Svjetskog prvenstva koje zajednički organiziraju SAD, Kanada i Meksiko. Nastup na otvaranju prvenstva dodatno je učvrstio njezin status "kraljice mundijala". Koje značenje nosi ''Dai Dai'', čitajte OVDJE.

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Koja vam je Shakirina pjesma najbolja? Waka Waka

La La La

Dai Dai Waka Waka

La La La

Dai Dai Ukupno glasova:

Zanimljivo je da je Shakira sudjelovala na čak četiri različita svjetska prvenstva – 2006., 2010., 2014. i 2026. godine – što je čini jednim od izvođača s najdužim i najuspješnijim kontinuitetom u povijesti FIFA-inih glazbenih projekata.

Iako je tijekom karijere objavila desetke velikih hitova, upravo je "Waka Waka" ostala njezin najprepoznatljiviji nogometni zaštitni znak.

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Ovih je dana nastupala i na otvorenju Svjetskog prvenstva u Meksiku, više detalja saznajte OVDJE.

Shakira - 1 Foto: Afp

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