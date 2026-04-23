Zavodnik iz Larina izbora oglasio se na društvenim mrežama nakon dvije godine šutnje

Nakon duže medijske tišine domaći glumac Ivan Herceg ponovno je privukao pažnju javnosti, i to objavom na društvenim mrežama koja je iznenadila njegove pratitelje.

Nakon čak dvije godine izbivanja s Instagrama Herceg je podijelio nekoliko fotografija s izleta u prirodi i otkrio djelić svoga slobodnog vremena i bijega od svakodnevice.

Na fotografijama se vidi kako uživa u prekrasnim pejzažima od zelenih brežuljaka i šumovitih predjela do impresivnih vidikovaca s pogledom na more. U opuštenom izdanju, odjeven u sportsku odjeću, glumac djeluje smireno i zadovoljno dok pozira uz spektakularne kulise prirode.

''Nema do ove rivijere, ćaća je bio u pravu'', napisao je uz fotografiju s Biokova.

Inače, Herceg je nekoć bio jedan od najtraženijih domaćih glumaca i miljenik publike, a publika ga i danas najviše pamti po ulozi Jakova Zlatara u hit-seriji ''Larin izbor''. Osim toga, gledali smo ga i u popularnim projektima poput ''Najbolje godine'', ''Kud puklo da puklo'' i ''Zlatni dvori'', dok je posljednji put na malim ekranima bio u seriji ''Čista ljubav''.

Ivan Herceg Foto: Boris Kovacev/Cropix

Ivan Herceg Foto: Neja Markičević/Cropix

Rođen 1981. godine u Zagrebu, diplomirao je glumu na Akademiji dramske umjetnosti, a karijeru je započeo početkom 2000-ih te se brzo profilirao kao jedno od najprepoznatljivijih lica domaćih sapunica. Ipak, posljednjih godina svjesno se povukao iz javnosti i živi znatno mirnijim životom, daleko od reflektora i medijske pažnje.

Upravo zato njegov povratak na Instagram, makar jednostavnim fotografijama iz prirode, nije prošao nezapaženo. Obožavatelji su ga brzo zatrpali komentarima podrške i oduševljenja, a mnogi se nadaju da će ga ubuduće češće viđati – barem na društvenim mrežama.

''Pa gdje si ti toliko dugo?!'', ''Naša legenda'', ''Moj omiljeni glumac'', piše u komentarima.

Ivan Herceg - 1 Foto: Instagram

Ivan Herceg Foto: Luka Gerlanc/Cropix

