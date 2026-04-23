Vrlo maštovito: Ella Dvornik pokazala što je napravila od starog komada namještaja

Ella Dvornik pretvorila je stari bijeli ormarić u šareni, umjetnički komad namještaja kroz kreativno DIY preuređenje.

Nije tajna da Ella Dvornik ima svoju kreativnu stranu koja joj je pomogla i u tome da se razvije u jednu od najuspješnijih hrvatskih influencerica. Ovoga puta svoju kreativu, koju je otkrila u prilogu IN magazina, pokazala je kroz zanimljiv DIY projekt preuređenja ormarića koji je od jednostavnog komada namještaja pretvorila u pravo malo umjetničko djelo.

Na fotografijama koje je podijelila vidi se cijeli proces transformacije. Ormar je u početku bio klasičan, bijel i pomalo istrošen, no Ella mu je odlučila dati potpuno nov izgled.

Galerija 29 29 29 29 29

Prvo je krenula s hrabrim potezom – jarkom ružičastom bojom koja se efektno slijeva niz površinu i stvara zanimljiv vizualni efekt. U sljedećim fazama projekt je dobio još više karaktera – dodani su kontrastni crni i bijeli elementi, a zatim i eksplozija boja i uzoraka. Konačni je rezultat razigran i jedinstven komad namještaja s kombinacijom narančaste, žute, zelene, ružičaste i plave, uz grafičke detalje koji podsjećaju na ilustracije.

Ella Dvornik - 6 Foto: In Magazin

Ella Dvornik - 3 Foto: In Magazin

Ella Dvornik - 2 Foto: In Magazin

"Još je u procesu, ali je bio zabavan proces", otkrila je Ella te dala do znanja da projekt još nije u potpunosti završen, ali i da je u njemu maksimalno uživala.

"Ove boje izgledaju kao da su izašle iz mog avanturističkog priručnika za superheroje", "Bravo, Ella!", "Preslatko!", "Ovo je top!", "Odlično izgleda", "Komodica je je*ena", "Ella, ovo je fantastično!!!", "Bravo, girl", "Ajme, predobro!", "Eto biznisa", "Inspirirano Spužva Bobom i Bubimirom. Super je", "Koliko ti talenata, ženo, imaš, svaka ti čast", napisali su joj pratitelji, a neki od njih su uočili zanimljiv detalj na jednoj od fotografija – parfem, zbog čega je dobila pohvale i za marketinški potez.

Ovaj makeover još jednom potvrđuje kako uz malo mašte i truda i najobičniji komadi namještaja mogu postati upečatljivi i personalizirani detalji u prostoru.

