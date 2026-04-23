Bivša supruga nekad najplaćenijeg dinamovca proslavila je 30. rođendan uz raskošne detalje

Marta Radić proslavila je 30. rođendan glamuroznom zabavom uz bliske ljude, obilje romantičnih detalja i najavu novog poslovnog poglavlja.

Marta Radić, bivša supruga nekada najplaćenijeg dinamovca Juniora Fernandesa, obilježila je veliki životni jubilej – 30. rođendan – uz elegantnu i pomno osmišljenu proslavu koja je odisala stilom, emocijama i novim počecima.

U objavi na društvenim mrežama Marta je podijelila i osobnu poruku kojom je otkrila koliko joj ovaj trenutak znači.

"Slavim život, rast i nove početke. Zahvalna sam na svemu što je iza mene i uzbuđena zbog svega što dolazi", napisala je.

Proslava je bila u znaku sofisticirane estetike – dominirali su crveni i ružičasti tonovi, bogati cvjetni aranžmani i elegantna rasvjeta, dok su stolovi bili ukrašeni svijećama i romantičnim detaljima. Posebnu pažnju privukao je i detalj s natpisom "Marta is 30", koji je bio središnji motiv večeri, kao i deserti s personaliziranim natpisom "M30" te emotivne poruke zahvale uzvanicima za podršku tijekom godina.

Slavljenica je zablistala u dugoj, nježno ružičastoj haljini s naglašenim dekolteom i romantičnim krojem, dok je kosu stilizirala u glamurozne valove. Uz nju je cijelo vrijeme bila i njezina kuma, s kojom, kako je otkrila, pokreće i novo poslovno poglavlje.

Foto: Filip Popović, Bojan Zibar/PR

Marta Fernandes (Foto: Instagram)

Marta Fernandes (Foto: Instagram)

Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Naime, Marta je rođendan obilježila i proširenjem svog projekta na kojem radi zajedno s kumom, brenda Balonly, čije usluge koriste i neka od najvećih imena hrvatske scene.

"Balonly se širi izvan dosadašnjeg okvira i ulazi u svijet još većih ideja, emocija i iskustava", poručila je.

Iz fotografija je vidljivo kako je atmosfera bila opuštena i vesela, uz smijeh, nazdravljanja i slavlje u krugu bliskih ljudi.

"Veselim se svemu što dolazi – i svim željama i idejama koje postaju stvarnost", zaključila je Marta, jasno dajući do znanja da joj tridesete donose novu energiju i velike planove.

Influencericu i poduzetnicu na Instagramu prate gotovo 42 tisuće ljudi, a da se razvela od trenutačnog igrača Ankara Keçiörengücüa, potvrdila je u studenom.

"Naš razvod nije bio iznenađenje za one koji su znali što se događa iza kulisa. Da, službeno smo razvedeni. Nakon gotovo deset godina zajedno odlučili smo krenuti svatko svojim putem", rekla je za Story te dodala kako su se razveli dvije godine ranije i da je sretna u novoj vezi.

