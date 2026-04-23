Veliki pritisak na Eurosong: Otvoreno pismo više od 1000 glazbenika traži izbacivanje Izraela!

Više od 1.000 glazbenika pozvalo je na bojkot Eurosonga 2026. zbog sudjelovanja Izraela, što pokazuje da kontroverze oko odluke EBU-a i dalje snažno dijele javnost i glazbenu industriju.

Eurosong 2026., koji će se održati sredinom svibnja u Beču, već mjesecima puni naslovnice – no umjesto pjesama i favorita, u fokusu su sve veće kontroverze koje ne prestaju.

U središtu rasprave našlo se sudjelovanje Izraela, koji unatrag tri godine izaziva prijepore u eurovizijskoj zajednici. Da se i u glazbenoj industriji izvan eurovizijskog balona prati što se događa na natjecanju, pokazuje i najnovije otvoreno pismo koje je potpisalo više od tisuću glazbenika.

Među potpisnicima su velika imena poput Briana Ena, Massive Attacka, Rogera Watersa, Macklemorea, Petera Gabriela, IDLES-a, Kneecapa, Palome Faith, Nadine Shah, Of Monsters And Mena i Primal Screa, a inicijativu predvodi kampanja No Music for Genocide. Pismo dolazi nakon što su organizatori Eurosonga u prosincu odlučili da neće biti dodatnog glasanja o mogućoj diskvalifikaciji Izraela, već će se natjecanje održati prema planu.

Iz regije su pismo potpisali Frenkie, IDEM, Krešo Bengalka, Mak Murtić, Indigo, Le Zbor i drugi. Popis sudionika možete pročitati OVDJE.

"Velika većina članova složila se da nema potrebe za dodatnim glasovanjem i da Eurosong 2026. treba nastaviti uz dodatne sigurnosne mjere", poručili su iz Europske radiodifuzijske unije (EBU), koja okuplja emitere iz 56 zemalja, za internetsku stranicu Rolling Stonea.

S druge strane, organizatori kampanje tvrde da se time ignoriraju ozbiljne optužbe protiv Izraela. U svom priopćenju navode kako Izrael već desetljećima provodi politiku apartheida, vojne okupacije i nasilja nad Palestincima, te ističu da politički lideri otvoreno govore o geopolitičkoj važnosti Eurosonga.

"Odbijamo šutjeti. Odbijamo biti suučesnici", poručuju potpisnici, pozivajući kolege iz industrije da im se pridruže u bojkotu dok se Izraelu ne zabrani sudjelovanje.

Kampanja dodatno naglašava kako se diljem Europe šire inicijative za bojkot – od kulturnih radnika i glazbenika do različitih društvenih skupina. Također podsjećaju na ranije poteze, poput uklanjanja glazbe s streaming servisa u Izraelu i stvaranja saveza za zaštitu umjetnika koji javno podržavaju Palestinu.

U pismu se posebno ističe i, kako tvrde, dvostruki standard EBU-a. Dok je Rusija izbačena s natjecanja 2022. zbog invazije na Ukrajinu, Izrael već treću godinu zaredom sudjeluje unatoč optužbama za genocid u Gazi.

"To nije neutralnost. To je izbor", poručuju glazbenici, dodajući kako Eurosong ne bi smio služiti za prikrivanje i normalizaciju nasilja.

Organizatori inicijative pozdravili su i povlačenja pojedinih emitera i izvođača, uključujući Španjolsku, Irsku, Island, Sloveniju i Nizozemsku, kao i finaliste nacionalnih izbora koji su odbili sudjelovati.

Unatoč svemu, očekuje se da će ovogodišnje, jubilarno 70. izdanje Eurosonga privući milijune gledatelja diljem svijeta. No pitanje koje ostaje jest – hoće li glazba ponovno biti u prvom planu ili će političke podjele zasjeniti spektakl.

Jedan od velikih pobornika nastupa Izraela na Eurosongu, donedavni direktor austrijske televizije ÖRF, morao je podnijeti ostavku zbog skandaloznih optužbi. Više pročitajte OVDJE.

