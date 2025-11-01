Lijepa Hrvatica potvrdila razvod od nekad najplaćenijeg dinamovca

Marta Radić otkrila je da se još prije dvije godine razvela od nogometaša Juniora Fernandesa.

Nakon što su se mjesecima u javnosti pojavljivale glasine o njihovom razvodu, Marta Radić potvrdila je da je njezinom braku s bivšim dinamovcem, Juniorom Fernandesom došao kraj.

''Naš razvod nije bio iznenađenje za one koji su znali što se događa iza kulisa. Da, službeno smo razvedeni. Nakon gotovo deset godina zajedno, odlučili smo krenuti svatko svojim putem'', rekla je za Story.

Marta Radić - 1 Foto: Filip Popović, Bojan Zibar/PR

Glasine o njihovom razvodu počele su kružiti nakon što su obrisali zajedničke fotografije s društvenih mreža, a Marta je priznala da je njihov odnos završio puno prije nego što su to društvene mreže pokazala.

''Već jako dugo nismo zajedno, prije dvije godine naši su se putevi razišli'', otkrila je.

Dodala je i da su djeca njezin prioritet, a otkrila je i da je u novoj vezi.

''Mogu reći da sam sretna, da mi je lijepo i da taj osjećaj nisam osjetila godinama. U prošlosti je sve bilo previše izloženo pa sada uživam u privatnosti i u onome što je samo naše. Nastavljam rasti, učiti i dijeliti život s osobom koja me nadahnjuje da budem bolja verzija sebe. Okružena sam ljudima koji me usrećuju i nasmijavaju, i to je za mene najveća vrijednost'', dodala je 29-godišnja influencerica koju na Instagramu prati više od 40 tisuća ljudi.

Marta Radić, Junior Fernandes Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Inače, Marta je rodom s Čiova, a Juniora je upoznala preko Instagrama. Vjenčali su se 2016. godine u splitskoj Galeriji Meštrović, a u braku su dobili dvojicu sinova, Adriana i Matea, dok nogometaš iz prethodne veze ima još sina Benjamina.

Nogometaš je u rujnu iznenadio svoje pratitelje na društvenim mrežama fotografijama na kojima pozira s brinetom, Caglayan Namligez, koja je na Instagramu čak zamijenila svoje prezime njegovim. Svi su dotad mislili da je s Martom u sretnom braku. Više o tome pisali smo OVDJE.

