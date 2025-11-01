Dirljiv trenutak u Varaždinu: Plavi orkestar posvetio posebne riječi Halidu Bešliću

Plavi orkestar zapjevao je pred varaždinskom publikom svoje hitove, a riječi o Halidu dirnule su sve prisutne.

Varaždin je u petak navečer disao u ritmu osamdesetih, a Arena Varaždin bila je prepuna raspoložene publike koja je došla uživati u bezvremenskim hitovima Plavog orkestra, benda koji je priredio puno više od običnog koncerta; bio je to susret generacija, slavlje glazbe i dokaz da neki bendovi jednostavno – ne stare. Oni povezuju generacije, stvaraju osmijehe i rasplešu i one koji su mislili da će samo sjediti.

Večer je započela nastupom Emanuela Srpka & benda La Manch, mladog glazbenog sastava koji je oduševio svojom energijom i svježinom te stvorio savršen uvod u ono što će se pokazati kao glazbeno putovanje kroz vrijeme.

Emanuel Srpak & La Manch_03 Foto: Dario Horvat

Emanuel Srpak & La Manch_03 Foto: Dario Horvat

Uz prepoznatljiv osmijeh i gestu koja poziva publiku na zajedništvo, Saša Lošić – Loša i bend otvorili su večer, a zatim i izveli presjek svoje bogate karijere – od kultnih hitova s albuma ''Soldatski bal'' do evergreena poput ''Ako su to samo bile laži'', ''Zelene su bile oči te'', ''Od rođendana do rođendana'', ''Sava tiho teče'' i mnogih drugih – svaka pjesma bila je prilika za zagrljaje, ples i zajedničke refrene.

Publika je pjevala svaku riječ, a Loša i članovi benda uzvratili su jednako snažnom energijom i prepoznatljivim šarmom.

Najemotivniji trenutak koncerta bio je kada je Loša nekoliko riječi posvetio Halidu Bešliću, a zatim zapjevao njegovu pjesmu ''Malo je, malo, dana''.

''Njegova nas je plemenitost, nas malu rokersku raju, zadužila da budemo i mi takvi u životu", rekao je na koncertu.

Plavi orkestar u Varaždinu - 5 Foto: Dario Horvat

Plavi orkestar u Varaždinu - 4 Foto: Dario Horvat

Plavi orkestar u Varaždinu - 6 Foto: Dario Horvat

Koncert u Areni Varaždin pokazao je da se nostalgija može pretvoriti u kolektivnu radost, a prošlost u živu sadašnjost. U vremenu kada se glazba često konzumira površno i brzo, Plavi orkestar podsjetio je da pravi koncert još uvijek može biti doživljaj koji se pamti – i osjeća – dugo poslije.

Plavi orkestar u Varaždinu - 1 Foto: Dario Horvat

Plavi orkestar u Varaždinu - 2 Foto: Dario Horvat

Plavi orkestar u Varaždinu - 3 Foto: Dario Horvat

