Folk-pjevačica obožavana u Hrvatskoj iskeširala je ogromnu cifru za ozbiljan biznis, ali ne u Srbiji!

Pjevačica Indira Radić kupila je apartmane za iznajmljivanje u Grčkoj, evo koliko ih je platila.

Srpska pjevačica Indira Radić uskočila je u novi biznis. Kako prenosi sprski Blic, Indira je kupila nekoliko nekretnina u Grčkoj, a za njih je iskeširala 300 tisuća eura.

U pitanju su nekretnine koje izdaje za turiste tijekom cijele sezone, a za sebe je u ovom popularnom odmaralištu sredila apartman s pogledom na more.

''Moram vam reći da je Indira kraljica nekretnina! Ona se, bez sumnje, dobro stambeno osigurala. Doduše, ne u Srbiji, nego u Grčkoj. I ne samo to, već je od izdavanja apartmana na Halkidikiju dobro profitirala. Od svibnja pa sve do studenog ona ima puno posla. Naravno, ima ljude koje je zaposlila i koji to održavaju i vode knjige i troškove, a ona sve to nadgleda. Dobro su plaćeni i sve je u najboljem redu. Pjevačica se ne hvali, ona o biznisu i ne priča osim bliskim prijateljima, u koje ima povjerenja. Neki su i bili njeni gosti'', priča izvor za domaće medije.

''Radićeva nikad nije bila rasipnica, skromna je i zahvalna na svemu što su joj posao i život donijeli. Vrijedno je radila u karijeri i ulagala puno novca u pjesme i spotove, jer je vjerovala da će joj se sve vratiti. Tako je i bilo. Godinama je pričala da joj je velika želja da kupi kuću na moru i da ima svoju oazu mira, a kako je uspjela uštedjeti dovoljno novca, prije nekoliko godina je angažirala agenta za nekretnine, koji joj je pomogao da pronađe lokaciju u inozemstvu baš po njenoj mjeri. Zadovoljna je i prezadovoljna. Samo se kupa i sunča i, naravno, pjeva od sreće'', rekao je izvor.

Ako je suditi po društvenim mrežama, to je i istina jer često objavljuje fotografije iz Grčke.

Indira je na sceni od 1992. godine, a veliku popularnost u regiji, pa i šire donijeli su joj hitovi "Bio si mi drag", "Zmaj", "Moj živote dal si živ" i duet koji je snimila s Alenom Islamovićem "Lopov".

