Sjećate se Kerima iz ''Izgubljene časti''? Ima već 43 godine, a i bez zaštitnog znaka neodoljivo je šarmantan!

Pogledajte kako danas izgleda Engin Akyürek, Kerim iz ''Izgubljene časti''.

Turska serija ''Izgubljena čast'' emitirala se na Novoj TV od 2010. do 2012. godine, a u glavni akteri bili su lijepa Fatmagul iz malog mjesta i Kerim za kojeg je na početku serije prisiljena udati se.

Utjelovili su ih glumica Beren Saat i glumac Engin Akyürek u svojim dvadesetima, a Kerim je u seriji sve osvojio svojom markantnošću i crnom dugom kosom.

No, crne duge kose danas više nema, ali 43-godišnji Engin i dalje ne neopisivo zgodan.

Po njegovim fotografijama s Instagrama rijetko bi tko rekao da je već ušao u peto dosetljeće života, a kako izgleda pogledajte u nastavku.

Je li vam Kerim ljepši s dugom ili kraćom kosom? Dugom

Kratkom Dugom

Kratkom Ukupno glasova:

Glumom se bavi i dalje, a posljednja serija u kojoj je glumio bila je ''My Name is Farah''.

Njegov ljubavni život trenutno nije poznat, ali zna se da je 2018. ljubio glumicu Cansu Dere.

Još njegovih fotografija pogledajte u našoj galeriji.

Tko je pak markantni ljepotan kojeg gledamo u novim nastavcima turske uspješnice ''Zlatni kavez'' na Novoj TV, pogledajte OVDJE.

