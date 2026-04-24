Druže se već duže? Cure detalji afere sportske novinarke i oženjenog trenera

Medijska scena bruji o novoj aferi koja trese američki sportski svijet, a u središtu pozornosti našli su se poznata novinarka Diana Russini i trener NFL-a Mike Vrabel.

Sportska novinarka Dianna Russini našla se u središtu medijske bure nakon što su u javnost dospjele fotografije na kojima je u društvu glavnog trenera New England Patriotsa, Mikea Vrabela. Kako se drama intenzivirala, Russini je u međuvremenu izbrisala svoj profil na društvenoj mreži X (bivši Twitter).

Njezin sadržaj više nije bio dostupan od četvrtka navečer, a odluka dolazi nakon što je portal Page Six objavio seriju fotografija koje su potaknule brojna nagađanja. Najnovije fotografije prikazuju Russini i Vrabela zajedno u luksuznom resortu u Arizoni tijekom ožujka, no starije snimke iz 2020. godine prikazuju njihovo druženje u baru u New Yorku, pa su počele kružiti priče kako njihova veza traje već više od šest godina.

Prema riječima očevidca: ''Ljubili su se i dodirivali. On je imao prsten.''

Russini je u početku pokušala smiriti situaciju, tvrdeći da su fotografije iz Arizone izvučene iz konteksta te da su ona i Vrabel bili u društvu više prijatelja.

''Kao i većina novinara u NFL-u, reporteri komuniciraju s izvorima i izvan stadiona i drugih mjesta'', izjavila je.

Ipak, više izvora demantiralo je tu verziju događaja i dodatno raspirilo spekulacije.

S druge strane, Mike Vrabel odlučno odbacuje bilo kakve insinuacije.

''Fotografije prikazuju potpuno bezazlenu interakciju i svaka drugačija sugestija je smiješna. Ovo ne zaslužuje daljnji komentar'', poručio je ranije za Page Six.

Nakon objave starijih fotografija Vrabel se kratko osvrnuo na situaciju tijekom konferencije za medije na NFL draftu: ''To je privatna i osobna stvar. Uvijek ću nastojati zaštititi svoju obitelj'', izjavio je te dodao: ''Moja obitelj i ova momčad su mi najvažnije i na to sam fokusiran.''

Dianna Russini - 5 Foto: Profimedia

Cijela situacija dodatno je pod povećalom javnosti jer su oboje u braku. Vrabel je sa suprugom Jen već više od dva desetljeća i imaju dva sina, dok se Russini 2020. udala za Kevina Goldschmidta, izvršnog direktora Shake Shacka, s kojim također ima dvoje djece.

Nakon skandala Dianna je dala i ostavku. Više pročitajte OVDJE.

